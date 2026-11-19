Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 nov. 2026, 10:08

Președintele României, Nicușor Dan, participă joi, 19 noiembrie, la Berlin, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la invitația cancelarului german Friedrich Merz. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Administrația Prezidențială, în cadrul discuțiilor șeful statului va susține "că orice acord de pace între Ucraina și Rusia trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei", în special ale statelor aflate în proximitatea conflictului, precum România.

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