Oana Țoiu critică atribuțiile primite de Marian Neacșu în Guvern, dar Realitatea Plus amintește cum erau împărțite responsabilitățile în Executivul condus de Bolojan.
Țoiu a susținut că PSD ajunge să preia, prin Marian Neacșu, o parte importantă din atribuțiile de coordonare ale Executivului, afirmând că acesta ar prelua practic rolul de șef al Guvernului.
Ce atribuții a primit Marian Neacșu în Guvern
Potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial, vicepremierul Marian Neacșu are responsabilități privind avizarea proiectelor de acte normative și coordonarea activității mai multor ministere și structuri guvernamentale.
Printre instituțiile aflate în sfera sa de responsabilitate se numără ministerele Transporturilor, Justiției, Apărării Naționale, Economiei, Agriculturii și Mediului, dar și alte structuri din cadrul administrației centrale.
Criticile Oanei Țoiu au fost comentate de jurnalistul Realitatea Plus, Claudiu Giurgea, care a prezentat o comparație cu modul în care erau împărțite atribuțiile vicepremierilor în perioada în care Ilie Bolojan se afla la conducerea Guvernului.
Cum erau împărțite atribuțiile în Guvernul Bolojan
Jurnalistul REalitatea PLUS, Claudiu Giurgea, a atras atenția că o distribuire extinsă a responsabilităților între vicepremieri a existat și în perioada guvernării Bolojan, când Marian Neacșu și ceilalți vicepremieri aveau în coordonare mai multe ministere.
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus, atribuțiile erau împărțite astfel:
Marian Neacșu – PSD
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;
Ministerul Sănătății;
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Ministerul Justiției;
Ministerul Energiei.
Tanczos Barna – UDMR
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
Ministerul Culturii;
Departamentul pentru Relații Interetnice.
Dragoș Anastasiu – independent
Acesta aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și de Ministerul Educației și Cercetării.
Cătălin Predoiu – PNL
Ministerul Afacerilor Interne;
Ministerul Finanțelor;
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;
Ministerul Educației și Cercetării.
Ionuț Moșteanu – USR
Ministerul Apărării Naționale;
Ministerul Afacerilor Externe;
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.