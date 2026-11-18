Publicat 18 nov. 2026, 11:54 Actualizat 18 nov. 2026, 12:08

Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), a devenit proprietarul exclusiv al două firme de consultanță care au înregistrat profituri totale de aproximativ 20 de milioane de lei în doar șase ani. Companiile fostului general, implicat într-un dosar penal de corupție, au obținut câștiguri de milioane de lei cu un număr foarte mic de angajați, înainte ca rezultatele financiare să scadă drastic.

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