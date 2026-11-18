Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), a devenit proprietarul exclusiv al două firme de consultanță care au înregistrat profituri totale de aproximativ 20 de milioane de lei în doar șase ani. Companiile fostului general, implicat într-un dosar penal de corupție, au obținut câștiguri de milioane de lei cu un număr foarte mic de angajați, înainte ca rezultatele financiare să scadă drastic.
Florian Coldea deține acum integral societățile Strategic Sys și Strategic Assets, după ce fostul său asociat, generalul SRI în rezervă Dumitru Cocoru, i-a transferat participațiile de câte 50% pe care le avea în cele două companii. Potrivit informațiilor publicate de Economica.net, tranzacțiile au fost realizate în august 2026.
Profituri de milioane de lei, obținute cu un număr redus de angajați
Datele financiare raportate de cele două societăți atrag atenția asupra veniturilor și profiturilor înregistrate de afacerile dezvoltate de foștii conducători ai serviciilor secrete.
În 2023, Strategic Sys a raportat o cifră de afaceri de 6,12 milioane de lei și un profit net de 4,84 milioane de lei, deși avea numai patru angajați. Cu doi ani înainte, în 2021, firma obținuse un profit net de 4,31 milioane de lei, la venituri de 4,48 milioane de lei. Marja de profit ajunsese astfel la aproximativ 96%. Între 2020 și 2025, Strategic Sys și Strategic Assets au înregistrat împreună profituri nete de aproximativ 20 de milioane de lei, sumă echivalentă cu aproape patru milioane de euro. Aceste valori reprezintă profiturile raportate de societăți și nu înseamnă că banii au fost încasați automat de Florian Coldea.
Transferuri de bani între societățile foștilor generali SRI
O investigație publicată de Europa Liberă a arătat că Strategic Sys a încasat peste 1,24 milioane de lei de la Wise Line Consulting, societatea fostului general SRI Dumitru Dumbravă. Banii au fost transferați prin intermediul a 19 operațiuni bancare.
În același timp, Wise Line Consulting ar fi primit aproximativ 5,2 milioane de lei de la societatea de avocatură Doru Trăilă și Asociații. Relațiile financiare dintre aceste firme au devenit cunoscute publicului în contextul investigației DNA privind presupuse intervenții în dosare aflate pe rolul instanțelor. Florian Coldea a fost trimis în judecată în 2025, într-un dosar care cuprinde acuzații de trafic de influență, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani. Fostul general beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Prăbușirea afacerilor după declanșarea anchetei DNA
Rezultatele financiare ale celor două companii au început să scadă puternic după izbucnirea scandalului și deschiderea anchetei penale. Dacă în 2023 Strategic Sys și Strategic Assets raportau împreună cifre de afaceri care depășeau opt milioane de lei, în 2025 veniturile cumulate din cifra de afaceri au ajuns la doar 869.437 de lei.
Strategic Sys, societatea care în anii anteriori raportase profituri de milioane, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de zero lei, fără niciun angajat și cu pierderi financiare. După ieșirea lui Dumitru Cocoru din structura de proprietate a celor două companii, Florian Coldea a rămas singurul asociat al acestora.
De ce a renunțat Cocoru la participațiile din firmele de milioane ale lui Coldea?
Decizia generalului Dumitru Cocoru de a se retrage din cele două societăți ridică semne de întrebare, având în vedere că firmele înregistraseră anterior profituri de milioane de lei. Succesiunea evenimentelor atrage atenția. Pe 12 iunie 2024, la numai 20 de zile după ce Florian Coldea a fost pus sub acuzare de DNA, Dumitru Cocoru a renunțat la calitatea de administrator al ambelor firme.
După aproximativ doi ani, pe 7 august 2026, fostul general a ieșit definitiv și din structura de proprietate, transferându-i lui Florian Coldea toate participațiile pe care le deținea. Tranzacția a avut loc la doar două zile după ce Curtea de Apel București dispusese începerea judecății în dosarul fostului adjunct al SRI. În plus, potrivit publicației Jurnalul, sediul societății Strategic Assets a fost schimbat, fiind mutat de pe proprietatea lui Dumitru Cocoru pe cea a lui Florian Coldea.
Calendarul acestor decizii atrage atenția asupra retragerii treptate a lui Cocoru din afacerile comune. Mai întâi, acesta a renunțat la administrarea societăților, iar ulterior și-a cedat integral participațiile, într-o perioadă în care fostul său partener era vizat de acuzații penale grave.
A încercat Dumitru Cocoru să se delimiteze de scandalul în care este implicat Florian Coldea? A încasat vreo sumă pentru participațiile transferate? Dacă tranzacțiile au presupus plăți, care a fost valoarea celor două pachete de câte 50% din firmele care obținuseră profituri de milioane? Documentele disponibile public până în prezent nu clarifică aceste aspecte. Motivele retragerii lui Cocoru și eventuala valoare a tranzacțiilor nu sunt cunoscute.