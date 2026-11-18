Publicat 18 nov. 2026, 10:29 Sursă Realitatea PLUS

Miniștrii PSD ar putea fi schimbați din funcții înainte de Crăciun, dacă nu își îndeplinesc obiectivele asumate. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a anunțat că activitatea reprezentanților social-democrați din Guvernul Luca Niculescu va fi analizată, iar eventualele întârzieri în aplicarea reformelor ar putea duce la remanieri. O primă evaluare ar putea avea loc până la sărbătorile de iarnă, însă conducerea PSD nu a luat deocamdată o decizie privind schimbarea vreunui ministru.

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