Miniștrii PSD ar putea fi schimbați din funcții înainte de Crăciun, dacă nu își îndeplinesc obiectivele asumate. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a anunțat că activitatea reprezentanților social-democrați din Guvernul Luca Niculescu va fi analizată, iar eventualele întârzieri în aplicarea reformelor ar putea duce la remanieri. O primă evaluare ar putea avea loc până la sărbătorile de iarnă, însă conducerea PSD nu a luat deocamdată o decizie privind schimbarea vreunui ministru.
Miniștrii PSD riscă să fie remaniați înainte de Crăciun. Ce spune Claudiu Manda
Conducerea Partidului Social Democrat urmărește îndeplinirea proiectelor și reformelor asumate de miniștrii formațiunii la preluarea mandatelor. Claudiu Manda a explicat că au existat deja discuții cu membrii Guvernului, iar unii dintre aceștia nu au respectat termenele stabilite pentru prezentarea propunerilor și măsurilor pe care trebuie să le pună în aplicare. Secretarul general al PSD susține că partidul își dorește rezultate concrete și că responsabilitățile asumate în cadrul guvernării trebuie respectate.
Declarațiile vin după ce Manda le-a transmis anterior un avertisment miniștrilor PSD, susținând că răbdarea partidului nu este nelimitată. Mesajul a fost transmis în contextul în care mai multe termene pentru prezentarea proiectelor fuseseră depășite, iar conducerea social-democraților a cerut accelerarea reformelor. Claudiu Manda a precizat că și președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține necesitatea respectării obiectivelor stabilite de partid.
Reforma administrativă și reorganizarea instituțiilor statului, printre prioritățile PSD
Printre principalele proiecte aflate pe agenda social-democraților se numără reforma administrativ-teritorială, reorganizarea instituțiilor publice și restructurarea companiilor de stat. Conducerea PSD a stabilit termene pentru centralizarea propunerilor privind comasarea agențiilor și instituțiilor care au atribuții similare, dar și pentru finalizarea proiectului de reformă a administrației locale. Vicepremierul Marian Neacșu coordonează aceste demersuri, iar ministerele trebuie să prezinte măsurile pe care le consideră necesare.
Pe agenda guvernării se află și indexarea pensiilor, pregătirea unei noi legi a salarizării pentru anul viitor și continuarea reformelor din sistemul sanitar. Sunt proiecte importante pentru populație, care necesită decizii politice și administrative în perioada următoare. Claudiu Manda a insistat că simpla asumare a unor obiective nu este suficientă, iar miniștrii trebuie să demonstreze că pot transforma propunerile în măsuri concrete. În caz contrar, conducerea PSD ar putea analiza oportunitatea unor schimbări în echipa guvernamentală.
Claudiu Manda nu exclude schimbarea unor miniștri. Prima evaluare ar putea veni până la Crăciun
Secretarul general al PSD a explicat că discuțiile recente cu miniștrii au contribuit la clarificarea responsabilităților și că, în prezent, lucrurile par să se îndrepte în direcția dorită de partid. Cu toate acestea, Manda nu exclude posibilitatea ca, până la Crăciun, să apară schimbări în componența Guvernului, dacă anumite proiecte rămân blocate sau nu sunt respectate deciziile asumate.
Oficialul social-democrat a subliniat că evaluarea nu urmărește îndepărtarea unor persoane din funcții, ci verificarea modului în care miniștrii își îndeplinesc responsabilitățile. În cazul în care apar blocaje între asumarea și implementarea reformelor, PSD consideră că trebuie luate măsuri pentru corectarea situației. O eventuală solicitare de remaniere ar urma să fie discutată în interiorul partidului și apoi cu premierul Luca Niculescu, care are atribuția de a propune schimbarea membrilor Guvernului.
Premierul a fost întrebat și el despre posibilitatea unor remanieri până la Crăciun. Luca Niculescu a declarat, pe 10 noiembrie, că evaluarea activității Guvernului și a miniștrilor este permanentă și că fiecare ședință a Executivului reprezintă o ocazie de a analiza ce funcționează și ce trebuie îmbunătățit. Șeful Guvernului nu a confirmat însă intenția de a schimba miniștri înainte de sărbătorile de iarnă.