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Politica· 1 min citire

SURSE Avertisment dur pentru miniștrii PSD. Claudiu Manda: „S-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

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Scris deRealitatea.NET
Publicat9 nov. 2026, 11:26
SursăRealitatea PLUS

Miniștrii PSD sunt puși sub presiune de conducerea partidului, după ce social-democrații au stabilit termene clare pentru îndeplinirea unor obiective și respectarea deciziilor interne. Claudiu Manda le-ar fi transmis un avertisment colegilor din Guvern, precizând că răbdarea partidului nu este nelimitată și că unii dintre miniștri ar putea pierde funcțiile înainte de Crăciun dacă nu își schimbă atitudinea.

Potrivit unor surse, Claudiu Manda a atras atenția că o parte dintre termenele stabilite pentru miniștrii PSD au expirat deja săptămâna trecută, în timp ce altele ajung la scadență chiar astăzi. Acesta le-ar fi cerut colegilor să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid și să nu acționeze independent de direcția stabilită de formațiunea politică.

Am stabilit niște termene clare pentru miniștrii noștri. Unele au expirat săptămâna trecută, altele expiră astăzi. Mă aștept ca toți colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid și să înțeleagă că nu fiecare își face propria politică în minister. Le transmit că avem așteptări de la ei și că răbdarea nu este nelimitată

a declarat Claudiu Manda/PSD.

Mesajul transmis de social-democrat nu s-ar opri însă aici. Acesta ar fi făcut referire și la posibile schimbări în echipa guvernamentală, în cazul în care miniștrii vizați nu respectă deciziile și termenele stabilite de partid.

Eu și Sorin avem un mesaj: dacă lucrurile continuă în această direcție, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție

a declarat Claudiu Manda/PSD.

Avertismentul vine în contextul tensiunilor legate de activitatea miniștrilor PSD și de așteptările conducerii partidului privind respectarea deciziilor politice. Posibilitatea unor schimbări înainte de Crăciun ar putea deschide discuții privind remanierea unor membri ai Guvernului.

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