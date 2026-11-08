Surse Realitatea PLUS: PNL a aprobat demersurile pentru constituirea Polului Modernizării. Primul pas, fuziunea cu Forța Dreptei

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL) a aprobat în unanimitate, duminică seara, 8 noiembrie, demararea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării, susțin surse Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, prima etapă a proiectului vizează deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei de către PNL.
Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a conducerii liberale, convocată de Ilie Bolojan la Vila Lac, și care a început la ora 17.00.
Reuniunea are loc într-un moment tensionat pentru partid, în condițiile în care nemulțumirile față de deciziile liderului liberal și față de intrarea PNL în opoziție continuă să crească.
PNL începe demersurile pentru constituirea Polului Modernizării
Potrivit informațiilor obținute pe surse de Realitatea PLUS, liberalii au aprobat în unanimitate începerea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării. Primul pas îl reprezintă negocierile cu Forța Dreptei pentru o fuziune prin absorbție, în urma căreia formațiunea condusă de Ludovic Orban ar urma să fie preluată de PNL.
Inițiativa vine în contextul în care Ilie Bolojan vorbește despre necesitatea unei alianțe de dreapta pentru următoarele alegeri. Tabăra care îl susține la conducerea partidului își dorește o colaborare cu USR și cu alte formațiuni politice mai mici.
Nemulțumirile din partid și susținerea pentru Alin Tișe
În paralel, în interiorul PNL se conturează tot mai clar o tabără nemulțumită de modul în care evoluează partidul sub conducerea lui Ilie Bolojan. Mai mulți primari și președinți de consilii județene și-au exprimat dorința ca partidul să aibă o altă conducere, iar Alin Tișe este susținut de tot mai mulți lideri locali pentru șefia formațiunii, relatează Realitatea PLUS.
Astfel, potrivit sursei citate, o parte dintre liberali consideră că viitoarea conducere trebuie stabilită prin alegeri statutare, înainte de luarea unei decizii privind alianțele politice. Primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț, a avertizat anterior că o apropiere de USR ar fi o greșeală, invocând lipsa de colaborare dintre cele două partide în numeroase comunități.
Ilie Bolojan a început, între timp, un turneu prin țară, în cadrul căruia participă la întâlniri cu organizațiile liberale județene. Miza este atât consolidarea sprijinului pentru actuala conducere, cât și stabilirea direcției politice a PNL pentru următorii ani.