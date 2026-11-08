Surse Realitatea PLUS: PNL a aprobat demersurile pentru constituirea Polului Modernizării. Primul pas, fuziunea cu Forța Dreptei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 nov. 2026, 21:02

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL) a aprobat în unanimitate, duminică seara, 8 noiembrie, demararea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării, susțin surse Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, prima etapă a proiectului vizează deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei de către PNL.

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