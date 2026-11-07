Marian Neacșu, mesaj după atacul armat din Cracovia: "România este pregătită să ofere sprijin Poloniei"

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 20:38

Ministrul Afacerilor Interne Marian Neacșu a transmis un mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat produs sâmbătă după-amiază, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, soldat cu șase morți și cel puțin 15 răniți. Oficialul român a anunțat că România este pregătită să ofere sprijin autorităților poloneze, dacă acesta va fi solicitat.

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