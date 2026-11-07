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Politica· 1 min citire

Marian Neacșu, mesaj după atacul armat din Cracovia: "România este pregătită să ofere sprijin Poloniei"

Marian Neacșu

Marian Neacșu

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 20:38

Ministrul Afacerilor Interne Marian Neacșu a transmis un mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat produs sâmbătă după-amiază, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, soldat cu șase morți și cel puțin 15 răniți. Oficialul român a anunțat că România este pregătită să ofere sprijin autorităților poloneze, dacă acesta va fi solicitat.

Marian Neacșu: „Suntem pregătiți să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat”

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Marian Neacșu a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a urat însănătoșire persoanelor rănite. Ministrul și-a exprimat, de asemenea, solidaritatea cu polițiștii și salvatorii polonezi implicați în gestionarea situației.

În aceste momente grele pentru Polonia, suntem alături de familiile îndoliate în urma atacului din Cracovia și le dorim însănătoșire tuturor celor răniți. Transmit solidaritatea mea și a colegilor din Ministerul Afacerilor Interne polițiștilor și salvatorilor polonezi. Suntem pregătiți să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat.

Protejarea vieții oamenilor ne obligă la vigilență, la cooperare și la acțiune fermă. Este responsabilitatea pe care structurile MAI o poartă în fiecare zi,

a declarat ministrul Marian Neacșu, potrivit postării publicate pe pagina de Facebook a MAI.

Care este bilanțul atacului armat din Cracovia?

Șase persoane au fost ucise și cel puțin 15 au fost rănite în atacul armat produs sâmbătă după-amiază, 7 noiembrie, în Piața Centrală din Cracovia, în sudul Poloniei, potrivit informațiilor transmise de poliție și citate de agențiile Reuters și AFP.

Atacatorul a fost prins în timp ce încerca să fugă, au precizat autoritățile poloneze. Poliția a mai anunțat că, în acest moment, nu sunt căutate alte persoane în legătură cu incidentul.

Atacul sângeros din Cracovia a determinat reacții de solidaritate din partea autorităților române, premierul Luca Niculescu transmițând, la rândul său, un mesaj de condoleanțe și susținere pentru poporul polonez.

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