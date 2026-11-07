Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Marian Neacșu, mesaj după atacul armat din Cracovia: "România este pregătită să ofere sprijin Poloniei"
Marian Neacșu
Ministrul Afacerilor Interne Marian Neacșu a transmis un mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat produs sâmbătă după-amiază, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, soldat cu șase morți și cel puțin 15 răniți. Oficialul român a anunțat că România este pregătită să ofere sprijin autorităților poloneze, dacă acesta va fi solicitat.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News