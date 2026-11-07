Constantin Toma, discuții cu Ilie Bolojan la Primăria Buzău. În ce condiții ar putea intra primarul în PNL

Publicat 7 nov. 2026, 15:23 Actualizat 7 nov. 2026, 15:31

Vizita de vineri, 6 noiembrie, a premierului demis și, totodată, președintelui PNL, Ilie Bolojan, la Buzău, a readus în discuție o posibilă intrare a primarului Constantin Toma în Partidul Național Liberal (PNL). Potrivit informațiilor publicate de Șansa News - portalul știri online din județul Buzău - cei doi au discutat despre viitorul politic al edilului, iar acesta ar fi pus o condiție importantă pentru o eventuală venire în partid: să nu fie nevoit să colaboreze cu actualul lider al PNL Buzău, Adrian Mocanu.

Distribuie articolul