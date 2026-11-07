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Politica· 1 min citire

Ciprina Ciucu, atac dur la USR și AUR: „Un partid de agitați” și „neofasciști extremiști”

Ciprian Ciucu (PNL/Inquam Photos)

Ciprian Ciucu (PNL/Inquam Photos)

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Scris deRealitatea.NET
Publicat7 nov. 2026, 14:29
Actualizat7 nov. 2026, 14:42
SursăRealitatea.net realitatea plus

Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a lansat un atac fără precedent la adresa principalelor partide rivale, în cadrul reuniunii liberalilor de la Buzău. Ciucu a descris USR drept „un partid de agitați”, iar AUR a fost catalogat drept o formațiune de „extremiști neofasciști și populiști”.

În discursul susținut în fața organizației PNL Buzău, Ciprian Ciucu a făcut o radiografie extrem de critică a scenei politice, susținând că formațiunile competitoare nu oferă o alternativă credibilă la guvernare. Potrivit acestuia, USR este „un partid de agitați, care contestă orice, oricând, în orice context, și se contestă până și unii pe alții”, potrivit Realitatea Plus

Atacurile nu s-au oprit aici. Referindu-se la AUR, primarul Capitalei a afirmat că partidul reprezintă o zonă extremistă a politicii românești, descriindu-l drept „un partid de extremiști neofasciști, populiști”.

În contrapondere, Ciprian Ciucu a prezentat PNL ca fiind singura formațiune aflată ferm pe direcția europeană și democratică. El a afirmat că liberalii au un candidat care se bucură de încrederea electoratului și a lansat una dintre cele mai comentate afirmații ale discursului:

„Eu cred că noi suntem singurul partid normal la cap. Singurul partid care e în proiectul european, democratic, normal la cap, în acest peisaj politic,” a mai afirmat Ciucu.

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