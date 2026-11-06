Drapelul României, folosit pentru cărat gunoi la o primărie din Suceava. Primarul și-a cerut scuze

Un incident revoltător a stârnit un val de reacții în comuna Bosanci, județul Suceava, după ce patru persoane au fost surprinse folosind drapelul României pentru a transporta gunoi și resturi vegetale din curtea primăriei. Fotografia cu tricolorul transformat într-un obiect pentru cărat deșeuri a ajuns pe rețelele sociale și a provocat numeroase critici. În urma scandalului, primarul comunei, Neculai Miron, membru AUR, a ieșit public cu explicații și și-a cerut scuze pentru cele întâmplate.
Drapelul României, folosit pentru transportarea gunoiului în curtea primăriei
Imaginea care a provocat indignare arată patru persoane folosind un drapel tricolor pentru a aduna și transporta resturi vegetale din curtea Primăriei Bosanci. Fotografia a fost distribuită pe rețelele sociale, unde numeroși localnici și alți utilizatori au criticat gestul, considerând că simbolul național a fost tratat într-un mod lipsit de respect. Incidentul a atras atenția și asupra felului în care administrația locală gestionează drapelele scoase din uz, mai ales în perioada pregătirilor pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, persoanele surprinse în fotografie ar fi beneficiari de ajutor social, care participau la activități de curățenie în curtea instituției. În loc să utilizeze saci sau alte materiale pentru colectarea deșeurilor, acestea ar fi folosit un steag al României. Situația a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, iar reacțiile critice l-au determinat pe primarul Neculai Miron să ofere o explicație publică.
Primarul AUR Neculai Miron și-a cerut scuze. Cum explică folosirea tricolorului
În urma controverselor, primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a publicat un mesaj prin care și-a exprimat regretul față de incident. Edilul a explicat că drapelul folosit la transportarea resturilor vegetale provenea dintr-un lot de steaguri vechi, care urmau să fie înlocuite înainte de Ziua Națională. Potrivit acestuia, viceprimarul dispusese schimbarea drapelelor, iar cele deteriorate sau scoase din uz fuseseră duse la punctul de colectare destinat materialelor textile.
Edilul a precizat că unul dintre drapelele depozitate la punctul de colectare a fost luat ulterior și utilizat pentru transportarea deșeurilor. Primarul a cerut scuze publice și a susținut că administrația locală tratează situația cu seriozitate. Explicațiile sale vin după ce fotografia a circulat intens pe internet, generând întrebări privind responsabilitatea celor implicați și modul în care sunt păstrate simbolurile naționale după ce sunt retrase din uz. Nu au fost anunțate până în prezent eventuale sancțiuni în urma incidentului.
Ce prevede legea privind respectarea drapelului României
Legea nr. 75/1994, modificată în 2024, stabilește că cetățenii au obligația de a manifesta respect față de drapelul și imnul național al României și de a nu comite acte care ar putea aduce ofensă acestor simboluri. Actul normativ reglementează și modul în care drapelul poate fi arborat sau utilizat de instituțiile publice. Deși legea prevede amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei pentru încălcarea interdicției de a adăuga inscripții sau simboluri neautorizate pe drapel, aplicarea acestei sancțiuni în cazul incidentului de la Bosanci nu rezultă automat din prevederile respective.
Incidentul apare și într-un context în care respectarea simbolurilor naționale a făcut obiectul unor dezbateri parlamentare. În septembrie 2026, un proiect legislativ inițiat de AUR, care trecuse de Senat în 2023, a fost introdus pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Propunerea prevedea, printre altele, amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute drapelul în cadrul unor ceremonii și sancțiuni de până la 30.000 de lei pentru anumite autorități locale care nu stabilesc un spațiu public denumit Piața Tricolorului. Aceste prevederi aparțineau unui proiect legislativ, nu unei legi intrate în vigoare.