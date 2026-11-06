Drapelul României, folosit pentru cărat gunoi la o primărie din Suceava. Primarul și-a cerut scuze

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 10:48

Un incident revoltător a stârnit un val de reacții în comuna Bosanci, județul Suceava, după ce patru persoane au fost surprinse folosind drapelul României pentru a transporta gunoi și resturi vegetale din curtea primăriei. Fotografia cu tricolorul transformat într-un obiect pentru cărat deșeuri a ajuns pe rețelele sociale și a provocat numeroase critici. În urma scandalului, primarul comunei, Neculai Miron, membru AUR, a ieșit public cu explicații și și-a cerut scuze pentru cele întâmplate.

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