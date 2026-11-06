Percheziții în Harghita: fișe și avize medicale, ridicate într-un dosar de fals

Polițiștii din Județul Harghita au făcut șase percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și exercitarea fără drept a unei profesii. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat fișe medicale, avize medicale, agende și alte documente care urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor.
Acțiunea a avut loc joi, 5 noiembrie 2026, în cadrul Operațiunii Jupiter, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Șase percheziții în județul Harghita
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita, mandatele de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare de polițiștii de Investigare a Criminalității Economice.
Cele șase mandate au fost emise de Judecătoria Odorheiu Secuiesc. Autoritățile nu au precizat localitățile în care au avut loc descinderile și nici numărul persoanelor vizate de anchetă.
Ce documente au ridicat anchetatorii
În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și au indisponibilizat mai multe categorii de documente, considerate relevante pentru continuarea cercetărilor.
Printre acestea se numără fișe medicale, avize medicale, agende, precum și alte înscrisuri și documente. Materialele au fost ridicate pentru a fi analizate în dosarul penal.
Ancheta vizează suspiciuni privind falsul material în înscrisuri oficiale și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Până în acest moment, IPJ Harghita nu a oferit detalii despre natura documentelor presupus falsificate, despre profesia la care se referă cercetările sau despre modul în care ar fi fost folosite actele medicale.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului
Polițiștii continuă investigațiile sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc. Obiectivul este stabilirea exactă a situației de fapt și identificarea eventualelor responsabilități penale.
Operațiunea Jupiter reunește acțiuni de investigare și percheziții desfășurate în mai multe județe, în dosare care vizează diferite categorii de infracțiuni.
Persoanele vizate de cercetări beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege.