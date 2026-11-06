Percheziții în Harghita: fișe și avize medicale, ridicate într-un dosar de fals

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 6 nov. 2026, 09:37

Polițiștii din Județul Harghita au făcut șase percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și exercitarea fără drept a unei profesii. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat fișe medicale, avize medicale, agende și alte documente care urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor.

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