Probleme pentru manelistul Niculae Danciu. Numele său apare într-o anchetă de proxenetism

Descinderi de amploare într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane, coordonat de procurorii DIICOT în România, Germania și Austria. Cântărețul de manele Niculae Danciu este indicat de anchetatori drept liderul unei grupări care ar fi exploatat sexual peste 30 de femei, obligându-le să practice prostituția atât în țară, cât și în mai multe state europene. În dosar apar și numele fiului său, Mario Danciu, precum și ale a doi agenți de poliție, suspectați că ar fi oferit sprijin rețelei.
Operațiunea s-a desfășurat joi dimineață și a inclus 57 de percheziții în mai multe locații. Anchetatorii estimează că prejudiciul produs prin activitatea grupării depășește trei milioane de euro.
Niculae Danciu, suspectat că ar fi condus o rețea de proxenetism timp de aproape șase ani
Potrivit informațiilor din anchetă, gruparea ar fi funcționat de aproximativ șase ani și ar fi fost formată din circa 30 de persoane. Membrii acesteia ar fi recrutat și constrâns tinere să ofere servicii sexuale contra cost, iar banii obținuți ar fi ajuns în posesia bărbaților care coordonau activitatea infracțională.
Printre persoanele vizate de investigație se află și manelistul Niculae Danciu, despre care anchetatorii susțin că ar fi avut rolul de lider al rețelei.
Victimele ar fi fost trimise să practice prostituția inclusiv în Germania, Olanda și Austria. În cadrul operațiunii, polițiștii și procurorii au desfășurat acțiuni simultane în mai multe orașe din Germania și într-un club din Viena, unde unele dintre tinere ar fi fost exploatate.
Fiul manelistului, Mario Danciu, apare și el în dosarul DIICOT
Printre persoanele cercetate se află și Mario Danciu, fiul cântărețului. Numele acestuia a fost făcut cunoscut publicului în urmă cu aproximativ doi ani, după un accident rutier grav produs în apropierea Parcului Pantelimon din București.
La momentul respectiv, tânărul, care era minor și nu deținea permis de conducere, s-ar fi urcat la volanul autoturismului unui prieten major. Mașina a lovit doi copii, iar un băiat în vârstă de nouă ani și-a pierdut viața. Sora acestuia a fost grav rănită.
În prezent, Mario Danciu este menționat printre persoanele vizate de ancheta DIICOT privind presupusa rețea de proxenetism. Acesta urmează să fie adus la sediul procurorilor pentru audieri, alături de ceilalți suspecți.
Peste 30 de tinere ar fi fost exploatate prin metoda „Lover Boy”
Investigația a dus până acum la identificarea a 30 de victime. Conform datelor din dosar, femeile ar fi fost atrase în rețea prin metoda cunoscută sub denumirea de „Lover Boy”.
Această metodă presupune câștigarea încrederii victimelor printr-o relație sentimentală aparent autentică. Ulterior, acestea sunt manipulate emoțional și determinate să practice prostituția, iar persoanele care le-ar fi recrutat ajung să controleze activitatea și veniturile obținute.
În cazul investigat de DIICOT, anchetatorii susțin că sumele provenite din exploatarea sexuală a femeilor ar fi fost preluate integral de membrii grupării.
Prejudiciul estimat de procurori depășește trei milioane de euro, ceea ce indică amploarea presupusei activități infracționale.
Doi polițiști, suspectați că ar fi protejat gruparea. Cum ar fi ajuns informațiile din anchetă la suspecți
Un element important al investigației îl reprezintă implicarea presupusă a doi agenți de poliție. Potrivit informațiilor din dosar, aceștia ar fi furnizat membrilor grupării detalii despre o plângere depusă de una dintre victime la secția unde lucrau.
Informația ar fi putut ajunge astfel la persoanele cercetate, oferindu-le posibilitatea să afle că una dintre tinere solicitase ajutorul autorităților.
Cei doi polițiști sunt, la rândul lor, cercetați în cadrul dosarului DIICOT, anchetatorii urmând să stabilească exact natura implicării și dacă au contribuit la protejarea activităților rețelei.
57 de percheziții în România și în străinătate. Suspecții, chemați la audieri
Operațiunea desfășurată joi a mobilizat forțe importante de poliție și procurori. În România, au fost efectuate 36 de percheziții în București și în județele Ilfov și Buzău, în timp ce alte acțiuni au avut loc în Germania și Austria.
În total, anchetatorii au efectuat 57 de descinderi în cadrul operațiunii coordonate în cele trei țări.
Persoanele vizate urmează să fie aduse la sediul DIICOT pentru audieri, procedurile fiind estimate să dureze mai multe ore. După administrarea probelor și audierea suspecților, procurorii vor decide dacă se impune luarea unor măsuri preventive.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități a grupării, identificarea tuturor persoanelor implicate și clarificarea rolului fiecărui suspect în presupusa rețea de exploatare sexuală.