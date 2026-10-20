Bărbat din Tulcea, arestat preventiv pentru trafic de minori și proxenetism. Ar fi obligat o adolescentă să se prostitueze timp de trei ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 20:36

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a exploatat sexual o tânără pe care ar fi recrutat-o când aceasta avea doar 17 ani. Potrivit anchetatorilor, fata ar fi fost constrânsă să practice prostituția în municipiul Tulcea, iar ulterior ar fi fost dusă în mai multe orașe din Marea Britanie, unde ar fi fost obligată să întrețină relații sexuale contra cost.

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