Bărbat din Tulcea, arestat preventiv pentru trafic de minori și proxenetism. Ar fi obligat o adolescentă să se prostitueze timp de trei ani

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a exploatat sexual o tânără pe care ar fi recrutat-o când aceasta avea doar 17 ani. Potrivit anchetatorilor, fata ar fi fost constrânsă să practice prostituția în municipiul Tulcea, iar ulterior ar fi fost dusă în mai multe orașe din Marea Britanie, unde ar fi fost obligată să întrețină relații sexuale contra cost.
Cum ar fi fost recrutată adolescenta
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au anunțat că bărbatul este cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. Din cercetările efectuate până în prezent reiese că acesta ar fi început exploatarea în luna mai 2023.
Conform anchetatorilor, suspectul ar fi câștigat încrederea adolescentei prin simularea unei relații sentimentale. Totodată, ar fi profitat de vulnerabilitatea acesteia, despre care polițiștii afirmă că ar fi fost influențată de starea psihică și de consumul de droguri.
Ulterior, bărbatul ar fi recurs la presiuni și constrângeri fizice și psihice pentru a o determina pe tânără să practice prostituția în folosul său financiar.
Tânăra ar fi fost exploatată sexual și în Marea Britanie
Potrivit IPJ Tulcea, în perioada mai 2023 - august 2024, victima ar fi fost obligată să practice prostituția în municipiul Tulcea. După ce aceasta a împlinit 18 ani, bărbatul ar fi transportat-o în Marea Britanie, unde exploatarea ar fi continuat.
Anchetatorii susțin că tânăra ar fi fost constrânsă să întrețină relații sexuale contra cost în mai multe localități britanice: Doncaster, Leicester, Sheffield, Nottingham și Peterborough. Activitatea ar fi continuat până în luna septembrie 2026.
Pentru a obține bani din exploatarea victimei, suspectul ar fi creat conturi online și ar fi publicat anunțuri prin care erau promovate servicii sexuale, cu scopul de a atrage clienți.
Suspectul, arestat preventiv pentru 30 de zile
În urma activităților desfășurate de polițiști, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat în fața magistraților de la Tribunalul Tulcea, care au dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi desfășurat faptele și pentru administrarea probelor necesare în dosar.
Bărbatul este cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism.