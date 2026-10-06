Percheziții în București într-un dosar de proxenetism. Doi bărbați ar fi închiriat o locuință și ar fi atras clienți prin aplicații online

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 11:29

Anchetă de amploare în București într-un dosar de proxenetism. Polițiștii efectuează, marți, nouă percheziții domiciliare, după ce doi bărbați au intrat în atenția anchetatorilor pentru că, în perioada august-octombrie 2026, ar fi înlesnit practicarea prostituției într-o locuință închiriată în Capitală.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre proxenetismperchezitii bucurestiperchezitii