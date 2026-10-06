Percheziții în București într-un dosar de proxenetism. Doi bărbați ar fi închiriat o locuință și ar fi atras clienți prin aplicații online

Anchetă de amploare în București într-un dosar de proxenetism. Polițiștii efectuează, marți, nouă percheziții domiciliare, după ce doi bărbați au intrat în atenția anchetatorilor pentru că, în perioada august-octombrie 2026, ar fi înlesnit practicarea prostituției într-o locuință închiriată în Capitală.
Acțiunea este desfășurată de polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. În cadrul operațiunii au fost puse în aplicare nouă mandate de percheziție domiciliară, precum și două mandate de aducere.
Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți ar fi pus la dispoziție o locuință din București pentru desfășurarea activităților de prostituție. Clienții ar fi fost identificați și contactați prin intermediul unor aplicații online de socializare.
Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
Investigația vizează activitatea presupus infracțională desfășurată de cei doi bărbați în ultimele luni. Anchetatorii încearcă să stabilească exact modul în care ar fi fost organizată activitatea și ce venituri ar fi fost obținute.
În timpul celor nouă percheziții, polițiștii au ridicat mai multe dispozitive electronice despre care există suspiciunea că ar putea conține informații relevante pentru anchetă.
Totodată, în cadrul acțiunilor au fost descoperite și alte obiecte care au atras atenția oamenilor legii. Printre acestea se află un pistol cu gaz, pentru deținerea căruia nu ar fi fost prezentate documente de proveniență sau un permis, dar și mai multe cutii cu petarde a căror deținere este interzisă.
Dispozitivele electronice și celelalte obiecte ridicate urmează să fie analizate de anchetatori și pot constitui probe în dosarul penal.
Ce se întâmplă cu cei doi bărbați
După finalizarea perchezițiilor, persoanele vizate de anchetă urmează să fie conduse la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București pentru audieri.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități și a tuturor persoanelor implicate.