Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 22 nov. 2026, 18:10

Peste 570.000 de doze suplimentare de vaccin antigripal vor ajunge în farmaciile din România în perioada următoare, a anunțat duminică Ministerul Sănătății. Noile stocuri includ 528.000 de doze de Vaxigrip și 50.000 de doze de Efluelda.

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