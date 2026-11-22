Peste 570.000 de doze suplimentare de vaccin antigripal vor ajunge în farmaciile din România în perioada următoare, a anunțat duminică Ministerul Sănătății. Noile stocuri includ 528.000 de doze de Vaxigrip și 50.000 de doze de Efluelda.
Este vorba despre 528.000 de doze de Vaxigrip și 50.000 de doze de Efluelda. Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, lotul de Vaxigrip a fost deja recepționat, iar producătorul a început facturarea către distribuitori, astfel încât vaccinul va ajunge în farmacii începând de luni sau chiar din acest sfârșit de săptămână, în funcție de ritmul livrărilor.
Efluelda, destinat persoanelor de peste 60 de ani, ajunge săptămâna viitoare în farmacii
Vaccinul Efluelda, destinat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, provine dintr-un lot suplimentar, inițial destinat altor țări, care a plecat din Franța și este așteptat să ajungă în România marți.
După finalizarea procedurilor de recepție și verificare a calității, facturarea va începe miercuri, urmând ca vaccinul să fie disponibil în farmacii săptămâna viitoare, a explicat Ministerul Sănătății.
Stocurile de Influvac, aproape epuizate. Autoritățile cer suplimentarea producției
În prezent, stocurile de Influvac alocate inițial sunt aproape epuizate, în rețeaua de distribuție mai fiind disponibile mai puțin de 10.000 de doze.
În acest context, ANMDMR, împreună cu alte autorități competente europene, solicită producătorului să analizeze posibilitatea menținerii în funcțiune a liniilor de fabricație pentru realizarea unor loturi suplimentare.
Potrivit datelor din Registrul Electronic Național de Vaccinări, până la 15 noiembrie, un număr de 956.092 de persoane au fost vaccinate împotriva gripei.