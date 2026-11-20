Scris de Iulian Budusan Publicat: 21 nov. 2026, 00:04

O pacientă internată la Secția de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a căzut, vineri, 20 noiembrie, de la fereastra unității medicale. Femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe, unde primește îngrijiri medicale, starea sa fiind gravă.

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