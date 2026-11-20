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Sanatate· 1 min citire
Incident grav la Spitalul Județean Sibiu: O pacientă a căzut de la etajul Secției de Neurologie
ncident grav la Spitalul Județean Sibiu: O pacientă a căzut de la etajul Secției de Neurologie
O pacientă internată la Secția de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a căzut, vineri, 20 noiembrie, de la fereastra unității medicale. Femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe, unde primește îngrijiri medicale, starea sa fiind gravă.
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