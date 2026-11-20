Neculai Mitrea, bărbatul cunoscut în spațiul public sub porecla de „Șacalul din Constanța”, a primit o condamnare la închisoare pe viață, în dosarul în care este judecat pentru uciderea a două femei, în vara anului 2024. Cazul a șocat opinia publică prin gravitatea faptelor și prin modul în care au fost descoperite victimele.
Două femei, ucise în vara anului 2024
Potrivit informațiilor prezentate în dosar, prima victimă a fost Delia Avram, o femeie din județul Tulcea. Aceasta a fost ucisă la data de 2 iulie 2024, trupul său fiind descoperit într-un apartament din stațiunea Mamaia.
A doua crimă ar fi fost comisă pe 27 august 2024. Denisa Iana a fost, de asemenea, ucisă prin sugrumare, iar trupul său a fost găsit ulterior pe un câmp din județul Constanța.
Ancheta a scos la iveală detalii cutremurătoare
Neculai Mitrea a fost acuzat că le-a ucis pe cele două femei, iar anchetatorii au cercetat și împrejurările în care au fost abandonate trupurile victimelor. Cazul a atras atenția la nivel național și a ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la succesiunea evenimentelor din vara anului 2024.
Pedeapsa primită de Neculai Mitrea a fost anunțată de celebrul avocat Adrian Cuculis. Acesta a transmis în mediul online: „ȘACALUL din Constanța, condamnat pe fond la închisoare pe viață!”.
Informațiile din rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța arată că anchetatorii au reținut că ambele femei au fost ucise prin sugrumare. În cazul celei de-a doua victime, procurorii au susținut că, după comiterea crimei, au fost sustrase și bunuri personale, printre care autoturismul, telefoanele mobile, bani și bijuterii.
A cincea condamnare pe viață într-un dosar reprezentat de avocatul Adrian Cuculis
Sentința pronunțată în cazul „Șacalului din Constanța” reprezintă a cincea victorie de acest fel pentru avocatul Adrian Cuculis. Acesta are în portofoliu cinci dosare în care au fost obținute condamnări la închisoare pe viață, o performanță importantă în activitatea sa juridică.