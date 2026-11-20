Publicat 20 nov. 2026, 12:25 Actualizat 20 nov. 2026, 13:02

Neculai Mitrea, bărbatul cunoscut în spațiul public sub porecla de „Șacalul din Constanța”, a primit o condamnare la închisoare pe viață, în dosarul în care este judecat pentru uciderea a două femei, în vara anului 2024. Cazul a șocat opinia publică prin gravitatea faptelor și prin modul în care au fost descoperite victimele.

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