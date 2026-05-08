„Șacalul”, principalul suspect în două crime care au îngrozit România, cere să fie eliberat

Neculai Mitrea, zis „Șacalul”, bărbatul acuzat că a omorât două femei, le-a ascuns cadavrele pe câmp și le-a luat mașinile, a solicitat întreruperea executării pedepsei într-o altă cauză. Bărbatul și-a schimbat și numele de familie în Zidărescu, prin căsătorie, soția fiind și ea tot în spatele gratiilor.

În solicitarea depusă la Judecătoria Medgidia, „Șacalul” a cerut întreruperea executării pedepsei din cauza unor presupuse motive medicale.

Potrivit datelor oficiale consultate de Ziarul Amprenta, este vorba despre dosarul cu obiect „întreruperea executării pedepsei/contestație (art. 592 NCPP) – motive medicale”.

Judecătoria a trimis solicitarea către Serviciul Județean de Medicină Legală Constanța, pentru ca acesta să stabilească dacă deținutul are vreo afecțiune și dacă starea sa de sănătate permite executarea pedepsei și tratarea bolii în rețeaua sanitară a Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Neculai Mitrea, cunoscut sub porecla „Șacalul”, a primit o condamnare definitivă într-un dosar conex, dar este cercetat în continuare pentru omor calificat în cazul crimelor din Constanța.