Lovitură pentru Bolojan: restructurările din primării, suspendate de instanță

Angajații de la stat câștigă în instanță procesul cu Bolojan. Tribunalul Covasna a suspendat ordinul prefectului prin care primăriile din județ erau obligate să scadă cu 30% numărul posturilor. Hotărârea este văzută ca o primă victorie importantă a angajaților din primării în procesele împotriva restructurărilor susținute de premierul Ilie Bolojan.

Tribunalul Covasna a decis miercuri, 7 mai, să suspende ordinul prefectului care impunea reducerea cu 30% a posturilor din primăriile județului, conform OUG numărul 7 din 2026. Hotărârea este executorie de drept, adică se aplică imediat.

Acțiunea a fost deschisă de Sindicatul Național SCOR și Asociația Comunelor din România. Instanța a constatat că există serioase dubii privind legalitatea acestui ordin. Reducerea s-a aplicat greșit, peste o tăiere anterioară de 10%, iar în multe comune s-a ajuns la un număr extrem de mic de posturi, chiar șase-opt, sub limita minimă prevăzută de lege.

Decizia protejează temporar locurile de muncă ale angajaților din primării și funcționarea serviciilor publice locale până la soluționarea definitivă a acestui proces. Este un semnal important pentru țară: justiția poate opri aplicarea abuzivă a reducerilor de personal din administrație.