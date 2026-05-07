Victorie în instanță pentru Horațiu Potra. Tribunalul Sibiu a ridicat sechestrul de zeci de milioane de lei. Avocatul Șerban Moga: „un prejudiciu inventat”

Horațiu Potra a obținut o decizie importantă în instanță, după ce magistrații de la Tribunalul Sibiu au hotărât ridicarea măsurilor asigurătorii puse pe bunurile și sumele sale de bani.

Hotărârea vine în contextul în care, în aceeași săptămână, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis menținerea măsurii arestului preventiv în cazul lui Potra, după analizarea contestației depuse la Curtea Supremă.

Tribunalul Sibiu a dispus ridicarea sechestrului

Potrivit soluției pronunțate de instanță, judecătorii au decis anularea măsurilor asigurătorii instituite în dosar.

”Desființează dispoziţiile de instituire şi de menţinere a măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor menţionate în acestea”, scrie în motivarea soluției.

Decizia vizează atât bunurile, cât și sumele de bani care fuseseră puse sub sechestru în cadrul anchetei.

Avocatul lui Potra vorbește despre „un prejudiciu inventat”

După pronunțarea hotărârii, avocatul Șerban Moga a comentat soluția pentru Realitatea Plus, susținând că măsurile dispuse anterior ar fi fost ilegale.

”O solutie curajoasa a Tribunalului Sibiu. Au fost desfiintate sechestre aplicate ilegal de peste 40 de milioane de lei pe un prejudiciu inventat.”

Potrivit informațiilor apărute, hotărârea a venit după mai multe luni de demersuri și acțiuni în instanță formulate de apărare.

Luna decisivă pentru dosarul în care apare și Călin Georgescu

Tot în această lună, Călin Georgescu și Horațiu Potra urmează să afle dacă începe judecata pe fond în dosarul în care sunt implicați.

În paralel însă, situația juridică a lui Potra rămâne complicată, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis recent menținerea arestului preventiv.

Contestația formulată împotriva măsurii preventive a fost analizată de judecătorii Curții Supreme, care au hotărât păstrarea acesteia.