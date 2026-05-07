Alimente pe care specialiștii recomandă să nu le spălăm înainte de gătire

Multe persoane obișnuiesc să clătească alimentele sub jet de apă înainte de a le găti, considerând că astfel devin mai curate și mai sigure pentru consum. Totuși, specialiștii avertizează că acest obicei poate avea efecte nedorite și, în unele cazuri, chiar poate favoriza răspândirea bacteriilor în bucătărie.

Potrivit EatingWell , există câteva alimente care nu ar trebui spălate înainte de preparare.

Carnea de pui și alte tipuri de carne

Experții spun că Carne de pui, dar și alte tipuri de carne sau pește, nu ar trebui clătite înainte de gătire. Apa poate împrăștia bacterii precum Salmonella pe chiuvetă, ustensile sau alte suprafețe din bucătărie.

Temperatura ridicată din timpul gătirii este suficientă pentru distrugerea bacteriilor, astfel că spălarea cărnii nu este necesară.

Ouăle

Multe persoane spală Ouă înainte de utilizare, însă specialiștii explică faptul că acestea sunt deja curățate înainte de a ajunge în magazine.

În plus, spălarea lor poate afecta stratul protector natural al cojii și poate crește riscul de fisurare.

Produsele deja spălate

Salatele ambalate și alte produse etichetate drept „gata de consum” sau „pre-spălate” nu mai trebuie clătite acasă.

În mod normal, aceste produse au fost deja curățate industrial, iar spălarea suplimentară le poate expune la bacterii existente pe chiuvetă sau în apă.

Ciupercile

În cazul Ciuperci, problema nu ține neapărat de siguranța alimentară, ci de textură și gust. Ciupercile absorb foarte rapid apa, iar după spălare pot deveni moi și își pot pierde consistența.

Specialiștii recomandă curățarea lor cu un prosop de hârtie sau cu o perie specială, în locul spălării directe sub jet de apă.