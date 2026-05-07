Ilie Bolojan, atacat dur pentru planul de opoziție, chiar în partid. Deputat PNL: ”Unii colegi vor să rămână la guvernare”-VIDEO
Atac la Ilie Bolojan, chiar din interiorul partidului său. Alina Ghorghiu acuză că decizia de intrare în opoziție a Partidului Național Liberal (PNL) a fost luată prea repede fără consultare și a subliniat că ”unii colegi vor să rămână la guvernare”.
„Decizia de intrare în opoziție, ați văzut, a fost foarte repede luată și poate n-a fost suficientă consultare”, a declarat joi, Alina Gorghiu.
Deputatul PNL a subliniat că ”mi-am consultat înainte primarii. Am avut întâlniri în prealabil cu colegii primari din Argeș. O să-mi spuneți că nu sunt mulți, dar ăia 30 care sunt, mi-au spus punctul lor de vedere”.
”Colegii mei mi-au exprimat dorința de a găsi o formulă să rămânem la guvernare. Nu cu PSD care, PSD ne-a agresat prin această moțiune, dar au spus: «domnule, hai să găsim o formulă prin care proiectele noastre pot să-și găsească susținere la nivel guvernamental”, a conchis Alina Gorghiu.
