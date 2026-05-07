Avertisment: „Programul SAFE riscă să intre în blocaj!”. Europarlamentar AUR: „A devenit nesigur!”

Sursă: Realitatea PLUS

Programul Safe riscă să intre într-un blocaj, susține europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea. Acesta a explicat în exclusivitate la Realitatea PLUS că nu se poate semna contractul pentru accesarea fondurilor pentru că avem un ministru al Finanțelor interimar.

Contractul pentru fonduri europene nu poate fi semnat

„Nu s-a intrat acum în această pană de timp în ce privește SAFE, Security Action for Europe.

S-a intrat în pană de timp de foarte multă vreme pentru că eficientul domnul Bolojan avea această problemă, această castană fierbinte în mână, de mai multe luni de zile, nu de ieri, de astăzi s-a adoptat un memorandum în legătură cu SAFE, care memorandum spune două lucruri extrem de importante și acum trec la al treilea punct.

Unul, contractul cu Uniunea Europeană pentru accesarea acestor fonduri Security Action for Europe, SAFE, trebuie să fie semnat de Ministrul Finanțelor, numai că Ministrul Finanțelor în acest moment este interimar, deci are un mandat incomplet, deci nu poate să pună o semnătură.

Trebuie să se ajungă în Parlament, țineți-vă bine, în Parlament cu acest program care să fie aprobat de Parlamentul României, iar Guvernul nu mai are în momentul de față posibilitatea să facă un proiect de lege pentru că este interimar. Așadar, din punctul acesta de vedere, programul SAFE tocmai a devenit foarte unsafe, adică nesigur.”, a declarat Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR.