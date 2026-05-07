În plin război la graniță, Fabrica de Avioane Craiova este executată silit de MApN pentru un...program software

Sursă: Realitatea.net

În plin război la granițele țării, cu amenințări din partea Iranului, Fabrica de Avioane Craiova nu a fost în stare să dezvolte sau să cumpere un soft de bruiaj, motiv pentru care va fi executată silit de Ministerul Apărării din cauza că nu a livrat avioanele conform cu cerințele Armatei.

Colaps financiar la Fabrica de Avioane Craiova din cauza unui soft necomandat

Fabrica de Avioane Craiova traversează una dintre cele mai critice perioade din istoria sa recentă, fiind amenințată de un blocaj financiar major care pune în pericol însăși existența unității. Criza a fost declanșată de imposibilitatea livrării a zece avioane IAR 99 SM către Ministerul Apărării Naționale, deși termenul inițial a fost depășit deja cu mai bine de doi ani. Motivul acestui impas este absența unei capabilități militare esențiale: un software antibruiaj pe care fosta conducere a fabricii nu l-a comandat timp de cinci ani, deși acesta era stipulat clar în contractul de modernizare.

Relația dintre fabrică și beneficiar s-a tensionat iremediabil în luna februarie a acestui an, când MApN a decis să execute o scrisoare de garanție în valoare de 8 milioane de euro. Această sumă reprezintă avansul plătit pentru modernizarea flotei, iar pentru a onora plata, societatea a fost nevoită să contracteze un credit bancar. Povara financiară este acum uriașă, dobânzile lunare ridicându-se la aproximativ 400.000 de euro, ceea ce aduce întreprinderea la un pas de incapacitatea de plată.

Management defectuos și promisiuni fără acoperire legală

Actualul director general, Nicu Fălcoi, care a preluat conducerea în noiembrie 2025, a descoperit că problemele tehnice raportate inițial ca fiind rezolvate ascundeau, de fapt, lipsa acestui sistem de protecție electronică. Softul antibruiaj, o componentă critică de secretizare militară, nu putea fi realizat de partenerul israelian Elbit, deoarece aceștia nu sunt membri NATO, iar integrarea lui necesita o achiziție separată din Statele Unite.

Fostul director, Victor Munteanu, a recunoscut că softul nu a fost comandat la timp, invocând presiunea termenelor de livrare. Acesta a susținut că a existat o înțelegere verbală cu reprezentanții Forțelor Aeriene Române pentru ca avioanele să fie recepționate fără acest sistem, urmând ca el să fie instalat ulterior. Totuși, această derogare nu a fost niciodată consemnată într-un act adițional la contract, lăsând fabrica descoperită în fața legii și a penalităților de întârziere. În prezent, noua conducere încearcă să accelereze negocierile cu firma americană Honeywell pentru a obține tehnologia necesară, însă timpul lucrează împotriva lor.

Disputa în instanță și încercările de salvare a contractului

În încercarea de a suspenda efectele financiare dezastruoase, Avioane Craiova a acționat MApN în judecată. În fața Tribunalului Dolj, reprezentanții fabricii au prezentat o altă perspectivă asupra întârzierilor, susținând că ministerul nu a pus la dispoziție muniția activă necesară pentru testele de zbor obligatorii înainte de recepție. Procesul are un termen fixat pentru mijlocul lunii mai, dar miza este mult mai mare decât o simplă dispută juridică.

Conducerea actuală speră să înduplece Direcția Generală pentru Armamente să accepte livrarea parțială a primelor cinci avioane care sunt deja funcționale și folosite în zboruri de probă. Argumentul principal este că, fiind avioane de școală și antrenament, piloții se pot pregăti pe ele chiar și fără sistemul antibruiaj complet integrat. Totuși, fără semnarea unui act adițional care să modifice specificațiile tehnice inițiale, MApN rămâne pe poziții ferme, aplicând penalități care ar putea îngropa definitiv fabrica.

O istorie marcată de politizare și instabilitate administrativă

Instabilitatea financiară actuală este dublată de o fluctuație neobișnuită la nivelul managementului strategic. În ultimii ani, prin Consiliul de Administrație al societății au trecut aproape 30 de persoane, multe dintre acestea fiind numite pe criterii politice, fără o legătură directă cu industria aeronautică sau de apărare. Printre membrii care au decis soarta fabricii s-au numărat foști parlamentari, consilieri locali sau angajați din administrația publică locală, unii dintre ei cu profiluri profesionale complet străine de complexitatea tehnică a unui program de înzestrare militară.

Această situație survine într-un moment în care fabrica ar fi trebuit să fie în plină ascensiune. Contractul de 275 de milioane de lei semnat în 2020 cu mare fast de către oficialii statului era văzut ca motorul relansării industriei de profil din Craiova. Deși statul a mai intervenit în trecut pentru a șterge datoriile istorice ale întreprinderii, actualul impas pare cel mai greu de depășit, mai ales că în fabrică se află acum și Corpul de Control al Prim-ministrului pentru a verifica modul în care banul public a fost gestionat în ultimii cinci ani.