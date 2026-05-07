România a înregistrat 15 cazuri de infecție cu hantavirus între 2023 și 2026, dintre care unul în acest an

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în perioada 2023–2026, în România au fost confirmate 15 cazuri de infecție cu hantavirus. Distribuția anuală arată 4 cazuri în 2023, 3 în 2024, 7 în 2025 și un caz înregistrat până în prezent în 2026.

Precizarea vine în contextul unor cazuri raportate recent la bordul unei nave de croazieră din Oceanul Atlantic. Potrivit specialiștilor, riscul pentru populația generală din Europa rămâne foarte scăzut, deoarece sunt aplicate măsuri adecvate de prevenire și control, iar hantavirusurile nu se transmit de la om la om.

În România, supravegherea infecției este realizată la nivel regional, în opt județe din zona Moldovei: Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui, Vrancea, Suceava, Neamț și Galați, prin sistemul național coordonat de INSP.

Hantavirusul este o zoonoză transmisă în principal prin contactul cu excrețiile rozătoarelor infectate. Infectarea se poate produce prin inhalarea particulelor contaminate, contact cu mucoasele sau prin leziuni ale pielii. Specialiștii subliniază că cea mai eficientă metodă de prevenire rămâne evitarea contactului cu rozătoarele.

Un caz suspect este definit prin prezența febrei acute asociate cu afectare renală și/sau manifestări hemoragice, în context epidemiologic relevant, confirmarea fiind realizată prin teste de laborator specifice.

Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public referitoare la cazurile de infecție cu hantavirus raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) face următoarele precizări privind această afecțiune și riscurile asociate pentru sănătatea publică:

”Infecția cu hantavirus este o zoonoză (boală care se transmite de la animale la oameni) transmisă în principal prin expunerea la excrețiile rozătoarelor infectate. Omul se poate contamina prin inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivala si prin leziuni ale pielii sau muscatura de rozatoare.

În prezent, riscul pentru populația generală din Europa din cauza acestui focar este considerat foarte scăzut, având în vedere că la bord se implementează măsuri adecvate de prevenire și control al infecțiilor și că hantavirusurile nu se transmit de la om la om..

În România, supravegherea infecției cu hantavirus este realizată la nivel regional, prin sistemul național de supraveghere a bolilor transmisibile coordonat de Institutul Național de Sănătate Publică, în 8 județe Bacau, Botosani, Iasi, Vaslui, Vrancea, Suceava, Neamț, Galați.

Conform metodologiei INSP, un caz suspect este definit prin asocierea febrei acute cu afectare renală și/sau manifestări hemoragice, în context epidemiologic sugestiv. Confirmarea se face prin evidențierea anticorpilor specifici sau prin alte metode de laborator.

În perioada 2023 – 2026, în România s-au înregistrat 15 cazuri ( 4 în anul 2023, 3 în anul 2024, 7 în anul 2025 și în anul în curs 1 caz până în prezent).