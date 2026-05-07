Document controversat: presupusa scrisoare de adio a lui Jeffrey Epstein, făcută public în SUA

Un judecător federal din Statele Unite a făcut public un document descris ca fiind o posibilă scrisoare de adio scrisă de Jeffrey Epstein. „E o plăcere să poți alege momentul în care să-ți iei rămas bun”, se arată în documentul menționat. Finanțistul acuzat de trafic sexual de minori a fost găsit mort în celula sa din din Manhattan, în august 2019, cazul fiind catalogat oficial drept sinucidere. Potrivit documentelor din instanță, biletul scris de mână ar fi fost descoperit de fostul coleg de celulă al lui Epstein, Nicholas Tartaglione, fost polițist și infractor condamnat.

Judecătorul districtual american Kenneth Karas, care a supervizat cazul Tartaglione, a făcut public biletul la cererea ziarului The New York Times (NYT), care a informat despre existenţa acestuia încă de săptămâna trecută.

Karas a hotărât că biletul se încadrează în categoria documentelor judiciare supuse dreptului la acces public, deoarece a fost depus în legătură cu dosarul penal al lui Tartaglione.

În prezent, Tartaglione ispăşeşte patru pedepse pe viaţă pentru crime legate de droguri, iar Karas s-a ocupat de dosar.

Judecătorul nu a găsit niciun motiv legal pentru a păstra sub sigiliu biletul atribuit lui Epstein, dar nu a garantat autenticitatea biletului şi nici nu a evaluat lanţul de custodie al acestuia. În schimb, el a tratat aceste aspecte ca fiind irelevante pentru decizia de desecretizare.

„Nicio parte nu a identificat vreo consideraţie concurentă care ar justifica sigilarea biletului”, a hotărât judecătorul.

Contextul descoperirii biletului

Biletul, scris pe un blocnotes galben, a fost depus în instanță de avocații lui Nicholas Tartaglione, fostul coleg de celulă al lui Epstein timp de aproape două săptămâni în iulie 2019, în închisoarea federală din Manhattan.

Potrivit documentelor, Epstein ar fi scris:

„M-au anchetat luni de zile – N-au găsit NIMIC!!! Așa că au rezultat acuzații vechi de 15 ani” și „Este o plăcere să poți alege momentul în care să-ți iei rămas bun. Ce vrei să fac – să izbucnesc în plâns!! NU E AMUZANT – NU MERITĂ!!”

Epstein, acuzat în două dosare majore înainte de moarte

Jeffrey Epstein a pledat vinovat în 2008 în Florida pentru solicitarea de prostituție de la o minoră, într-un dosar care a dus la o înțelegere controversată și o pedeapsă redusă.

În iulie 2019, a fost arestat din nou, fiind acuzat de trafic sexual de minori în New York și Florida. Procurorii susțineau că a recrutat și abuzat fete minore timp de mai mulți ani.

Incidentul din iulie 2019 și moartea finanțistului

În iulie 2019, Epstein a fost găsit în celula sa cu urme pe gât, dar în viață, într-un incident descris de autorități drept o aparentă tentativă de sinucidere.

Conform relatărilor publice ale lui Tartaglione, biletul ar fi fost găsit ulterior, ascuns într-o carte din celula comună.

Epstein a murit câteva săptămâni mai târziu, pe 10 august 2019, într-un alt incident, considerat oficial sinucidere.

Biletul nu a ajuns la anchetatorii federali

Tartaglione a menționat existența biletului într-un podcast anul trecut, însă subiectul a atras atenția publică abia după ce The New York Times a relatat despre el săptămâna trecută.

Publicația a notat că biletul nu a fost văzut niciodată de anchetatorii federali și nu se regăsea în milioanele de documente despre Epstein publicate de Departamentul de Justiție.

În ordonanța prin care a făcut public biletul, judecătorul a respins argumentele privind confidențialitatea, invocând moartea lui Epstein și interesul public ridicat legat de presupusa scrisoare de adio.