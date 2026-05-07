PNL se duce la discuții cu Nicușor Dan fără propunere de premier. Acuzații de puci în rândul liberalilor

Ruptura din PNL pe tema ieșirii sau rămânerii la guvernare pare să se accentueze. Deputatul Robert Sighiartău, reprezentant al aripii Bolojan, susține că liberalii vor merge la consultările cu președintele Nicușor Dan fără o propunere de premier, așa cum prevede mandatul stabilit de conducerea partidului.

„PNL nu va face o propunere de premier, merge cu mandatul pe care l-a primit din partea Biroului Permanent Național, adică acela de a spune președintelui României că, odată cu căderea acestui Guvern și provocarea acestei crize, PSD trebuie să vină cu soluții la guvernare ”, a afirmat Sighiartău, într-un interviu la RFI.

Deputatul a vorbit și despre un puci în două etape, al cărui scop ar fi fost debarcarea lui Ilie Bolojan atât din fruntea guvernului, cât și din fruntea partidului.

„Puciul în Partidul Național Liberal și această strategie de schimbare a lui Bolojan prin moțiune de cenzură și apoi, poate, printr-o fracțiune din PNL, a căzut ”, a declarat deputatul.

Întrebat despre posibilitatea ca Nicușor Dan să îl desemneze din nou premier pe Ilie Bolojan, Robert Sighiartău a spus că această variantă ar putea fi „cea mai bună soluție” pentru România.