Pecheziții la zeci de șoferi STB. Sunt acuzați că au furat o tonă de motorină și piese auto din firmă

Polițiști de la Brigada de Poliție pentru Transportul Public au efectuat joi 20 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat. 21 de șoferi STB sub suspectați că ar fi furat o tonă de motorină și piese auto din firmă.

”Activitățile au fost desfășurate în urma cercetărilor efectuate într-o cauză ce vizează sustragerea unor cantități importante de combustibil și bunuri din patrimoniul unei societăți de transport public. Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că mai mulți angajați ai societății respective, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, ar fi sustras, în mod repetat, combustibil și piese auto din incinta unei autobaze, prejudiciind astfel societatea comercială”, transmite Poliția Capitalei.

În dosar sunt vizați 21 de șoferi de la Autobaza Nordului a STB, suspectați că ar fi sustras, în mod repetat, cantități importante de combustibil, dar și diverse piese auto.

Potrivit oamenilor legii, furturile ar fi avut loc pe o perioadă mai lungă de timp, iar prejudiciul urmează să fie stabilit cu exactitate în cadrul cercetărilor.

În urma celor 20 de percheziții domiciliare efectuate în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care piese auto și peste o tonă de lichid ce pare a fi motorină.

Persoanele vizate urmează să fie audiate, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

În acest caz, cercetările sunt continuate de către Brigada de Poliție pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.