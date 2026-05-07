Trei membri ai aceleiași familii, reținuți de DIICOT Brăila pentru trafic internațional de droguri de mare risc: un minor, prins în flagrant

DIICOT Brăila a anunțat reținerea a trei persoane - două femei și un bărbat, cu vârste de 17, 45 și 47 de ani - acuzate de trafic internațional de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, după ce ar fi introdus în țară peste 9,5 kilograme de substanțe interzise. Un al patrulea membru al familiei, un moinor în vârstă de 15 ani, a fost prins în flagrant.

Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, la data de 5 mai 2026 procurorii Biroului Teritorial Brăila au dispus reținerea a trei inculpați, membri ai aceleiași familii, cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Anchetatorii au stabilit că, în luna mai 2026, inculpatele au procurat din Germania peste 9,5 kilograme de droguri de mare risc, respectiv 3-CMC și 4-CMC, „în scopul comercializării”.

Filmul evenimentelor

Conform DIICOT, femeia de 47 de ani și inculpatul minor au introdus drogurile în România „prin intermediul unei firme de curierat”, însoțind transportul pentru a se asigura că ajunge la destinație. Miercuri, un alt membru al familiei, un suspect de 15 ani, a fost prins în flagrant în municipiul Brăila, în timp ce ridica cele două trolere în care se aflau substanțele interzise.

Activitate infracțională extinsă pe un an

În comunicat se arată că, în perioada iunie 2025 – mai 2026, cele două inculpate ar fi procurat, deținut și vândut „cristal”, o parte dintre cantitățile comercializate fiind indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

În urma perchezițiilor domiciliare, anchetatorii au ridicat mai multe mijloace de probă. Astăzi, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a fost desfășurată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila, cu sprijinul IPJ Brăila și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila.

DIICOT subliniază că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.