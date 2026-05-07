Accident mortal în Cluj-Napoca. Un motociclist de 19 ani și-a pierdut viața în urma unei coliziuni cu un autoturism
FOTO: ISU Cluj
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc joi dimineață, pe DJ109A, pe strada Valea Chintăului din Cluj-Napoca. Un motociclist în vârstă de 19 ani a murit în urma unei coliziuni cu un autoturism.
Incidentul a avut loc în jurul orei 07:55, iar din primele informații, un tânăr de 19 ani, din municipiul Cluj-Napoca, care conducea o motocicletă în direcția localității Chinteni, în timp ce ar fi efectuat o manevră de depășire a unui autoturism, ar fi fost acroșat de acesta, în contextul în care conducătorul auto nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare.
În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni grave, care au generat decesul acestuia la fața locului.
Conform procedurilor, șoferul autoturismului, un bărbat de 42 de ani, din Cluj-Napoca, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.
