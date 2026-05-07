Plante care trebuie evitate. De ce nu este recomandat să le ai în grădină, deși sunt foarte atractive

Conform specialiștilor, unele plante frecvent întâlnite în curte pot fi dăunătoare, deși sunt extrem de atractive. Iată de ce nu e bine să le ai în curte.

Plantele care formează un covor vegetal oferă un aspect spectaculos grădinii, însă specialiștii avertizează că unele dintre ele pot crea mai multe probleme decât beneficii. Potrivit publicației martha stewart.com , anumite specii afectează solul, se răspândesc agresiv și pot pune în pericol plantele din jur.

Iedera englezească

Iedera englezească este una dintre plantele pe care grădinarii recomandă să le evitați. Aceasta are un caracter invaziv și se extinde rapid, sufocând alte plante din apropiere.

Specialista Hannah Howland explică faptul că frunzișul dens creează un mediu umed și umbros, favorabil apariției dăunătorilor precum țânțarii, păduchii lânoși sau acarienii.

Lăcrămioara

Deși este apreciată pentru florile sale delicate, lăcrămioara poate deveni rapid o problemă în grădină. Planta se răspândește agresiv și afectează dezvoltarea celorlalte specii din jur. În plus, toate părțile sale sunt toxice și pot fi periculoase dacă sunt ingerate.

Margaretele

Margaretele sunt populare datorită aspectului lor vesel, însă nu rezistă mult timp și își pierd rapid aspectul estetic.

Potrivit specialiștilor, aceste plante perene au o durată de viață redusă și necesită replantări frecvente pentru a menține aspectul uniform al grădinii.

Menta

Menta este o altă plantă care poate crea dificultăți atunci când este plantată direct în sol. Se dezvoltă extrem de rapid și poate ocupa spații mari într-un timp scurt, afectând celelalte plante, care ajung să se ofilească din cauza concurenței pentru resurse.

Caprifoi (Mâna Maicii Domnului)

Caprifoiul este o plantă perenă cu flori, adorată de către iubitorii de amenajări peisagistice. Încântă prin înflorirea abundentă, ce are loc an de an din iulie până în septembrie. Formează tufe bogate, de circa 200-250 cm înălțime, alcătuite din tije erecte, viguroase. Cu toate că emană un miros foarte plăcut, această plantă crește agreseiv și acaparează alte plante, fiind destul de reu de înlăturat.

