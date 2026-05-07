Kelemen Hunor a fost la discuții cu Nicușor Dan, pe fondul blocajului pentru formarea guvernului

Tensiunile ajung la cote maxime după moțiunea de cenzură. După ce miercuri liderul USR, Dominic Fritz, a discutat la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, joi dimineață și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a stat față în față cu șeful statului, potrivit Realitatea Plus. Președintele i-a convocat și pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, în condițiile în care exclude variante unor alegeri anticipate.

Kelemen Hunor s-a întâlnit la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, însă în spațiul public nu a apărut nicio informație privind cele discutate.

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, ar putea ajunge și el la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse. De altfel, încă de miercuri s-a vehiculat varianta unui guvern PSD–UDMR–Minorități, susținut în Parlament de PNL și USR.

Surse politice consultate de Realitatea Plus au menționat că o serie de consultări propriu-zise vor fi declanșate doar în momentul în care se ajunge la un acord.

Partidul condus de George Simion, AUR, a transmis ferm că nu va susține un guvern din care partidul nu face parte, iar UDMR dorește discuții pentru formarea fostei coaliții de guvernare cu aceleași partide. În perioada imediat următoare, partidele se vor reuni în ședințe interne pentru a decide strategia pentru următoarea perioadă.

În acest impas, președintele Nicușor Dan a precizat că exclude varianta unor alegeri anticipate, deși blocajul politic pare să împingă scena politică spre acest scenariu. Șeful statului i-a convocat pe liderii de partid Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz la discuții informale, însă în urma acestora nu s-a ajuns la niciun acord.