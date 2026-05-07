Durerea dentară care apare la mușcătură

Uneori, durerea de dinți nu este constantă și nu apare neapărat din cauza unei carii vizibile. Poate fi declanșată doar la mestecat, la alimente reci sau fierbinți, ceea ce face ca problema să fie ușor de ignorat la început.

Dintele fisurat poate avea o crăpătură fină, greu de observat fără evaluare stomatologică, dar suficientă pentru a irita structurile interne ale dintelui. Durerea poate apărea intermitent, mai ales când presiunea mușcăturii deschide ușor fisura, iar apoi dispare rapid. Tocmai acest caracter în episoade îi face pe mulți pacienți să amâne consultul, deși fisura se poate extinde în timp.

Tratamentul depinde de profunzimea leziunii și de zona afectată. Uneori este suficientă protejarea dintelui printr-o obturație sau coroană, dar dacă fisura ajunge aproape de pulpă, poate fi necesar tratamentul endodontic. Evaluarea rapidă este importantă pentru că un dinte fisurat tratat la timp are șanse mai mari să fie păstrat funcțional.

