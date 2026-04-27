Era unica șansă de supraviețuire pentru un pacient în stare gravă

Afecțiunile oncologice avansate pot evolua imprevizibil, iar în unele cazuri, recidivele extinse necesită intervenții chirurgicale complexe, realizate de echipe multidisciplinare cu experiență solidă în chirurgie oncologică.

Printr-un parcurs medical dificil a trecut și un bărbat în vârstă de 68 de ani, marcat de diagnosticul de cancer de rect , stabilit în urmă cu aproximativ 9 ani. Atunci, a urmat o intervenție chirurgicală, completată de chimioterapie , iar o perioadă evoluția sa a fost favorabilă. Doi ani mai târziu, au apărut metastaze hepatice, pentru care pacientul a fost tratat chirurgical, cu succes. Ulterior, pacientul a urmat doar un tratament de întreținere, iar timp de doi ani nu s-a mai confruntat cu probleme medicale semnificative.

Ulterior, situația s-a schimbat înrăutățit din nou. În urma efectuării unui examen PET-CT, rezultatul a evidențiat existența unei noi leziuni pelvine. Examenul histopatologic a confirmat recidiva bolii, cazul său devenind unul extrem de complex. Ca tratament, pacientul a urmat mai multe ședințe de radioterapie stereotaxică, realizate la Centrul Oncologic SANADOR. Tumora invadase semnificativ pelvisul, cu afectarea osului sacru, vezicii urinare, perineului și intestinului, fiind asociată și cu o nouă leziune hepatică și multiple afecțiuni cronice.

În acest context, pacientul a ajuns la Spitalul Clinic SANADOR, la Dr. Gabriel Mitulescu, medic primar chirurgie generală cu competențe avansate în chirurgie oncologică , chirurgie laparoscopică, chirurgie hepatică și transplant hepatic. Acesta i-a prezentat singura soluție de tratament salvatoare în cazul său: exenterație pelvină totală. Intervenția, de o complexitate excepțională, reprezenta unica șansă de supraviețuire în cazul cancerului pelvin avansat de care suferea pacientul.

Operația a durat 16 ore și a implicat rezecții extinse, de la organe și segmente intestinale, până la structuri osoase și vasculare. Rezecțiile au fost urmate de reconstrucție complexă prin mutarea de lambouri musculare de pe abdomen în pelvis. Procedura a fost realizată în același timp operator, fiind posibilă prin colaborarea mai multor echipe, respectiv: chirurgie oncologică coordonată de Dr. Gabriel Mitulescu, neurochirurgie, chirurgie hepatică și chirurgie plastică reconstructivă, cu suport esențial din partea specialiștilor în anatomie patologică.

După intervenție, bărbatul a beneficiat de îngrijiri avansate în Secția ATI de categoria I și a început precoce recuperarea medicală. Evoluția a fost una favorabilă, iar la 14 zile de la operație, acesta a fost externat în stare bună și încrezător în procesul de recuperare. Experiența echipei coordonate de Dr. Gabriel Mitulescu și colaborarea interdisciplinară au fost decisive în gestionarea acestui caz sever.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile complexe pentru afecțiuni oncologice sunt realizate de chirurgi cu vastă experiență și înaltă pregătire profesională, în condiții de siguranță sporită, într-un bloc operator dotat cu tehnologie performantă, cu sprijinul constant al medicilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, nivel de competență exrinsă. Abordarea pacienților se realizează într-o manieră multidiscilpinară, integrată, astfel încât să se poată obține cele mai bune rezultate pe termen lung.