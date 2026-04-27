Scandal la o biserică „privată" din Târgu Jiu: Doi preoți s-au bătut în fața enoriașilor în timpul slujbei

Sursă: realitatea.net

Polițiștii din Târgu Jiu au intervenit duminică dimineață, 26 aprilie, la o biserică privată din municipiu, după ce mai mulți enoriași au sunat la 112 pentru a semnala un conflict violent izbucnit chiar în timpul slujbei. Cei doi protagoniști ai scandalului sunt Ionuț Cosmin Barză, autointitulat „arhimandritul Ioanichie", și Gabriel Vlad, cunoscut sub numele de „Teodosie".

Ionuț Cosmin Barză a intrat în atenția publică în urmă cu câțiva ani, după un conflict cu reprezentanții Mitropoliei Olteniei, care l-a demis din slujire și i-a interzis să mai oficieze servicii religioase la biserica „Sfânta Varvara" din Târgu Jiu.

Nesocotind decizia autorităților bisericești, Barză a continuat să țină slujbe mai întâi în curtea casei sale, iar ulterior într-o biserică „privată", generând controverse în comunitate.

Gabriel Vlad, cunoscut ca „Teodosie", a fost de la bun început un susținător al lui Barză. Numele său a mai apărut în presa locală în legătură cu un incident de furt dintr-un magazin din Craiova.

Cum a degenerat conflictul

Potrivit surselor din presa locală, neînțelegerile dintre cei doi vizau organizarea activităților religioase și modul de funcționare al bisericii private. Tensiunile acumulate au escaladat brusc duminică, în văzul enoriașilor prezenți la slujbă, ajungând la bătaie. Martorii au sunat imediat la 112, iar polițiștii au intervenit pentru a calma situația.