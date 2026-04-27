Rogobete: „Cel mai mare număr de controale din ultimii 10 ani, în doar 10 luni de mandat”

Alexandru Rogobete, ministrul demisionar al Sănătății, a declarat sâmbătă că, în cele 10 luni de mandat, a coordonat cel mai mare număr de controale din ultimul deceniu, considerând că doar prin verificări constante poate fi corectat sistemul sanitar.

Potrivit acestuia, echipele Ministerul Sănătății și ale Inspecția Sanitară de Stat au realizat 54.447 de controale și 2.147 de recontroale pentru a verifica implementarea măsurilor dispuse. În urma acestora au fost aplicate 10.741 de sancțiuni, dintre care 5.896 amenzi însumând 32,38 milioane de lei. De asemenea, au fost dispuse 182 de suspendări de activitate, 140 de retrageri ale autorizației sanitare și închiderea a șase unități.

Rogobete a subliniat că simpla emitere a ordinelor nu este suficientă pentru reformă, în lipsa unui control riguros. „Un sistem atât de mare și complex nu poate funcționa fără disciplină, monitorizare continuă și intervenții ferme atunci când regulile sunt încălcate”, a transmis acesta, adăugând că responsabilitatea principală rămâne față de pacienți și funcționarea corectă a sistemului medical.