Putin, telefon surpriză de ziua lui Trump. Despre ce au discutat cei doi lideri

Donald Trump i-a transmis lui Vladimir Putin că este pregătit să intervină pentru a pune capăt războiului din Ucraina, anunță agenția de presă TASS, care citează surse de la vârful administrației prezidențiale ruse.
Dialog crucial de 55 de minute între Trump și Putin. Ucraina și un posibil acord cu Iranul, pe masa discuțiilor
Președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, au avut duminică o convorbire telefonică maraton, care a durat aproximativ 55 de minute. Discuția, descrisă de oficialii de la Kremlin drept una „prietenoasă și sinceră”, vine într-un moment de maximă intensitate pe scena geopolitică globală, relatează publicația britanică The Guardian.
Ucraina rămâne prioritatea absolută pentru Casa Albă
Principalul subiect de pe agenda celor doi lideri a fost găsirea unei căi de ieșire din conflictul declanșat de Rusia în februarie 2022. Potrivit detaliilor oferite de partea rusă, Donald Trump a subliniat că oprirea războiului din Ucraina reprezintă o prioritate zero pentru noua sa administrație și și-a manifestat disponibilitatea de a sprijini activ toate eforturile diplomatice pentru a se ajunge la un acord de pace.
Anunțul vine în contextul în care conflictul a intrat deja în al cincilea an, negocierile au avansat extrem de lent în ultimele luni, iar perspectivele unei înțelegeri pe termen lung rămâneau, până acum, extrem de incerte. Administrația Trump a reiterat însă, în repetate rânduri, că dorește o încheiere rapidă a acestei crize, considerată cel mai grav război din Europa de la sfârșitul Celui de-al Doilea Război Mondial.
Schimbare de paradigmă în Orientul Mijlociu: Trump anunță un posibil acord cu Iranul
Pe lângă dosarul ucrainean, liderul american a adus în discuție și situația fierbinte din Orientul Mijlociu. Conform consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, Trump i-a transmis lui Putin că Statele Unite sunt foarte aproape de a obține un posibil acord privind dosarul iranian.
Această dezvăluire este extrem de importantă, având în vedere contextul regional exploziv, marcat de confruntările directe recente dintre Israel și Iran și de eforturile comunității internaționale de a preveni un război regional total. Până la această oră, Casa Albă a ales să păstreze discreția și nu a oferit detalii suplimentare cu privire la termenii discuției.
Mesaj personal de la Kremlin: Trump a fost sunat chiar de ziua lui
Convorbirea diplomatică a avut și o componentă personală, desfășurându-se chiar în ziua în care președintele american Donald Trump a împlinit vârsta de 80 de ani. Cu această ocazie, Vladimir Putin i-a transmis un mesaj personal de felicitare, punând accent pe relația directă și deschisă pe care o are cu liderul de la Washington.
În comunicatul oficial publicat de președinția rusă, Putin a evidențiat că apreciază acest canal de dialog deschis între Moscova și Washington și și-a exprimat convingerea că relațiile bilaterale ruso-americane ar putea intra într-o nouă etapă de dezvoltare.
Relația Trump - Putin, sub lupa diplomației internaționale
Această nouă interacțiune aduce din nou în atenția publică dinamica dintre cei doi șefi de stat. Ultima lor întâlnire față în față a avut loc destul de recent, în august 2025, în cadrul unui summit istoric organizat în Alaska, unde au fost puse bazele primelor negocieri privind Ucraina.
Rămâne de văzut în ce măsură acest nou dialog telefonic se va traduce în inițiative diplomatice concrete în săptămânile următoare, în condițiile în care Washingtonul încearcă să detensioneze simultan două dintre cele mai mari crize ale lumii contemporane.