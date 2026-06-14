Putin, telefon surpriză de ziua lui Trump. Despre ce au discutat cei doi lideri

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 23:19

Donald Trump i-a transmis lui Vladimir Putin că este pregătit să intervină pentru a pune capăt războiului din Ucraina, anunță agenția de presă TASS, care citează surse de la vârful administrației prezidențiale ruse.

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