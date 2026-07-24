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Politica· 1 min citire
Invesigație bombă marca Realitatea PLUS. Companiile audiate în senatul francez, prezente în dosarul PNRR
Publicat24 iul. 2026, 20:49
SursăRealitatea PLUS
Interviu exclusiv marca Realitatea Plus. Jurnalista Ana Maria Păcuraru a discutat cu senatorul francez Arnaud Bazin, fostul președinte al Comisiei de Anchetă McKinsey. Oficialul a produs, în martie 2022, o anchetă parlamentară dedicată exact rolului marilor firme de consultanță în deciziile publice ale statului francez. Comisia condusă de senatorul francez a audiat public, sub jurământ, chiar firmele care astăzi apar și în dosarul PNRR de la noi.
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