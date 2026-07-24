Cristian Diaconescu, avertisment după incidentul cu drona: „Se pune problema atacării României pe alte paliere și în ideea unui dosar cu termen lung”

Publicat 24 iul. 2026, 19:21 Sursă Realitatea PLUS

Cristian Diaconescu susține că sunt posibile noi incidente de securitate similare celui produs vineri și spune că România trebuie să își consolideze rapid capacitatea de reacție în cazul pătrunderii unor drone sau aeronave rusești în proximitatea spațiului său aerian.

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