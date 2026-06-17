Ana Maria Pacuraru

Ana Maria Păcuraru* este Senior Editor Afaceri Externe și prezentatoare prime-time a emisiunii „Miza Zilei", precum și Director de Cercetare și Inovare la Realitatea Plus (PHG Group), unde este membră a Consiliului de Administrație din iunie 2026. În ultimul an, Ana Maria a acoperit din prima linie summit-uri NATO, evenimente de la Casa Albă și summit-ul G7, fiind singura jurnalistă din Europa de Est acreditată în cadrul delegației media americane la G7 Évian (iunie 2026). Printre interviurile sale exclusive se numără cel cu Elliott Abrams, diplomat american de rang înalt care a servit drept consilier adjunct pe securitate națională și trimis special al SUA pentru Venezuela și Iran, o voce de referință în politica externă americană, precum și cel cu senatorul francez Arnaud Bazin, fostul președinte al Comisiei de Anchetă McKinsey din Senatul francez — comisia care a audiat sub jurământ marile firme de consultanță regăsite astăzi și în dosarul PNRR din România. Deține acreditări ale Foreign Press Center din cadrul Departamentului de Stat al SUA, acreditare media ONU, și este membră White House Foreign Correspondents' Association (WHFCA) și Overseas Press Club of America. În paralel, Ana Maria este doctorandă în Sociologie la Universitatea din București, cu o teză despre credințele conspiraționiste și vulnerabilitatea la manipulare informațională (FIMI) în România. Cercetarea sa a stat la baza white paper-ului „The Receptive Terrain", distribuit către think tank-uri internaționale precum GLOBSEC, CEPA, Atlantic Council și NATO StratCom COE. Cea mai amplă investigație a sa vizează programul SAFE, șantierul naval Damen Mangalia și Rheinmetall — documentată în „Șantierul Fantomă", depus pentru Premiul Daphne Caruana Galizia pentru Jurnalism.