Protest la Realitatea PLUS față de măsurile lui Bolojan. Ana Maria Păcuraru: Stingem lumina în semn de solidaritate cu românii cinstiți

Publicat 4 aug. 2026, 21:04 Actualizat 4 aug. 2026, 21:14 Sursă Realitatea PLUS

Aprind candela asta acum, în fața voastră, pentru că peste câteva minute, la ora 21:00, o va aprinde sau va căuta o lumânare prin sertare o bună parte din România. Nu simbolic. Real.

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