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Social· 2 min citire
Supermarketurile din România reduc consumul de energie: aerul condiționat limitat și luminile publicitare oprite noaptea
Supermarket
Marile lanțuri de supermarketuri din România vor limita utilizarea aerului condiționat și vor opri iluminatul publicitar pe timpul nopții, în cadrul unor măsuri voluntare adoptate pentru reducerea consumului de energie, pe fondul stării de alertă națională în sectorul energetic.
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