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Supermarketurile din România reduc consumul de energie: aerul condiționat limitat și luminile publicitare oprite noaptea

Supermarket

Supermarket

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 15:26

Marile lanțuri de supermarketuri din România vor limita utilizarea aerului condiționat și vor opri iluminatul publicitar pe timpul nopții, în cadrul unor măsuri voluntare adoptate pentru reducerea consumului de energie, pe fondul stării de alertă națională în sectorul energetic.

Anunțul a fost făcut marți de Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), care precizează că membrii săi au început deja implementarea unui set de măsuri menite să reducă presiunea asupra sistemului energetic, fără a afecta semnificativ experiența consumatorilor.

Iluminat LED, senzori și climatizare reglată după consum

Printre soluțiile adoptate se numără utilizarea predominantă a iluminatului LED și a sistemelor de iluminat dimabile, adaptate în funcție de lumina naturală, instalarea de senzori de temperatură pentru optimizarea climatizării, precum și montarea ușilor la vitrinele frigorifice.

De asemenea, retailerii implementează senzori de prezență în spațiile administrative și back-office și investesc în panouri fotovoltaice pentru autoconsum.

„Membrii AMRCR conștientizează responsabilitatea pe care o au față de comunitățile în care își desfășoară activitatea. Prin aceste măsuri voluntare, ne propunem să contribuim activ la reducerea presiunii pe sistemul energetic național, asigurând în același timp continuitatea fluxului comercial, în condiții de deplină siguranță și confort pentru consumatori”, se arată în comunicatul organizației.

Panouri fotovoltaice și optimizarea spațiilor administrative

Măsurile vin în contextul declarării stării de alertă națională în domeniul energiei. Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat, marți, cu principalii furnizori de energie despre soluții pentru menținerea lichidității în piață și reducerea consumului, în special în rândul marilor consumatori.

România se confruntă cu o criză acută de electricitate, generată de secetă și valuri de căldură persistente, iar autoritățile au făcut apel la industrie, administrațiile locale și populație să adopte măsuri de economisire a energiei.

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