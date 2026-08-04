Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Incendiu într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Zeci de locatari s-au autoevacuat din imobil VIDEO

Incendiu bloc/ Captură video

Incendiu bloc/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 aug. 2026, 12:30
Actualizat4 aug. 2026, 12:34

Un incendiu puternic a izbucnit marți într-un apartament aflat la etajul 10 al unui bloc de pe strada Odobești, din Sectorul 3 al Bucureștiului. Pompierii intervin, iar 45 de persoane s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor. Până în acest moment, nu au fost raportate victime.

Pompierii intervin marți pentru stingerea unui incendiu produs într-un apartament situat pe strada Odobești, în Sectorul 3 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul locuinței aflate la etajul 10 al imobilului.

Intervenție cu mai multe autospeciale și echipe de salvare

Pentru lichidarea incendiului au fost mobilizate șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Totodată, pompierii au constituit echipe de căutare-salvare pentru verificarea tuturor spațiilor interioare și pentru a se asigura că nu există persoane surprinse de incendiu.

Peste 40 de persoane s-au autoevacuat

Până la sosirea echipajelor de intervenție, 45 de persoane au reușit să se autoevacueze din bloc. Potrivit informațiilor transmise de autorități, până în acest moment nu au fost înregistrate victime. Intervenția pompierilor este în desfășurare, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după lichidarea focarului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiu blocsectorul 3pompieripersoane evacuate

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe