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Social· 1 min citire
Incendiu într-un bloc din Sfântu Gheorghe. Două persoane au ajuns la spital, zeci de locatari s-au evacuat
Pompieri
Două persoane au fost transportate la spital după un incendiu izbucnit marți dimineață într-un apartament din municipiul Sfântu Gheorghe. Flăcările au afectat și locuințele învecinate, iar peste 30 de persoane s-au autoevacuat din imobil.
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