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Un rănit pe platforma maritimă este adus cu elicopterul Black Hawk la spital

Rănit pe platforma maritimă

Rănit pe platforma maritimă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 12:56

Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat, marți, o misiune de evacuare medicală a unei persoane rănite aflate pe o platformă de extracție din Marea Neagră, la aproximativ 90 de mile marine de țărm.

Intervenția a fost solicitată după ce persoana a suferit o fractură de femur. Din cauza distanței mari față de coastă și a necesității de a transporta rapid pacientul la spital, a fost mobilizat echipajul aerian.

Elicopter Black Hawk, intervenție la 90 de mile marine în largul Mării Negre

La sosirea la platformă, echipajul a recuperat victima în condiții de siguranță, prin folosirea procedurilor specifice intervențiilor aeriene în mediul maritim. Pacientul a fost transportat ulterior la o unitate medicală, unde urmează să primească îngrijiri de specialitate.

Misiunea evidențiază capacitatea Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență de a interveni în zone greu accesibile, aflate la distanțe mari de țărm, pentru salvarea de vieți.

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