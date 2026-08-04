Un rănit pe platforma maritimă este adus cu elicopterul Black Hawk la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 12:56

Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat, marți, o misiune de evacuare medicală a unei persoane rănite aflate pe o platformă de extracție din Marea Neagră, la aproximativ 90 de mile marine de țărm.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ranitplatforma maritimainterventieelicopter