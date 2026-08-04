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Social· 1 min citire
Un rănit pe platforma maritimă este adus cu elicopterul Black Hawk la spital
Rănit pe platforma maritimă
Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat, marți, o misiune de evacuare medicală a unei persoane rănite aflate pe o platformă de extracție din Marea Neagră, la aproximativ 90 de mile marine de țărm.
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