Cseke Attila cere formarea rapidă a unui Guvern: „Partidele trebuie să lase orgoliile deoparte”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 13:27

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că ieșirea din actualul blocaj politic depinde de formarea cât mai rapidă a unui Guvern cu puteri depline. Attila a afirmat că partidele trebuie să ajungă la un compromis și să pună interesul țării înaintea disputelor politice.

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