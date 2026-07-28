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Politica· 2 min citire

Cseke Attila cere formarea rapidă a unui Guvern: „Partidele trebuie să lase orgoliile deoparte”

Cseke Attila/ Profimedia

Cseke Attila/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 13:27

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că ieșirea din actualul blocaj politic depinde de formarea cât mai rapidă a unui Guvern cu puteri depline. Attila a afirmat că partidele trebuie să ajungă la un compromis și să pună interesul țării înaintea disputelor politice.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat marți, la Parlament, că soluția pentru depășirea actualei crize politice este constituirea cât mai rapidă a unui Guvern cu puteri depline, susținând că prelungirea interimatului afectează activitatea Executivului.

Întrebat despre scrisoarea transmisă de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind constituirea unei comisii de criză, Cseke Attila a afirmat că responsabilitatea revine partidelor politice, care trebuie să renunțe la orgolii și să ajungă la un compromis.

„Eu i-aș chema pe cei patru președinți și i-aș închide ca la alegerea Papei, până nu se găsește o soluție de compromis și să se iasă cu un Guvern cu mandat deplin”, a spus ministrul.

Cseke Attila a subliniat că un Executiv interimar nu poate funcționa eficient pe termen lung, deoarece atribuțiile miniștrilor interimari sunt limitate prin Constituție.

„De trei luni de zile este un Guvern interimar și mandatul de ministru al Sănătății este anormal să fie de trei luni interimar. O săptămână, două săptămâni se gestionează, dar trebuie întotdeauna un mandat plin ca ministrul să poată să acționeze”, a afirmat acesta.

Ministrul a mai declarat că partidele mari ar trebui să dea dovadă de responsabilitate și să formeze o majoritate parlamentară, invocând exemple din alte state europene.

Potrivit lui Cseke Attila, în țări precum Germania și Austria, formațiunile politice au colaborat pentru a asigura stabilitatea guvernării în perioade dificile, chiar dacă au existat diferențe de viziune politică.

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