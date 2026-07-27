Lovitură pentru bugetari. Kelemen Hunor spune că noua Lege a salarizării mai are mult de așteptat

Publicat 27 iul. 2026, 23:56 Sursă Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că proiectul noii legi a salarizării unitare nu are șanse să fie adoptat în această săptămână și nici în următoarea, în condițiile în care persistă divergențe majore legate de veniturile angajaților din educație și sănătate, precum și de identificarea surselor de finanțare.

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