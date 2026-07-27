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Politica· 1 min citire

Ambasada Rusiei respinge acuzațiile privind dronele și acuză "o înscenare"

AAmbasada Rusiei in Romania

AAmbasada Rusiei in Romania

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 19:37
Actualizat27 iul. 2026, 19:42

Ambasada Federației Ruse la București a reacționat după ce MAE român a anunțat expulzarea unui diplomat rus și a prezentat resturi ale dronelor doborâte în România zilele trecute. Diplomația Kremlinului a respins acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian național și a calificat drept „nefondate” măsurile adoptate de România, inclusiv expulzarea.

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a fost invitat la MAE al României, unde i-a fost prezentat un protest în legătură cu pretinsa încălcare a spațiului aerian național de către „vehicule aeriene fără pilot rusești” și i s-a comunicat decizia privind expulzarea unui angajat al Ambasadei, a transmis ambasada, într-un comunicat.

Diplomatul a calificat drept "nefondate" la adresa Rusiei, subliniind că este vorba despre "o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră și de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare și armament".

Mai mult, reprezentantul Moscovei susține că nu a fost prezentată "nicio dovadă care să ateste apartenența dronelor la Rusia. La niciuna dintre întrebările privind parametrii tehnici de zbor nu a fost oferit vreun răspuns".

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