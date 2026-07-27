Ambasada Rusiei respinge acuzațiile privind dronele și acuză "o înscenare"

Publicat 27 iul. 2026, 19:37 Actualizat 27 iul. 2026, 19:42

Ambasada Federației Ruse la București a reacționat după ce MAE român a anunțat expulzarea unui diplomat rus și a prezentat resturi ale dronelor doborâte în România zilele trecute. Diplomația Kremlinului a respins acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian național și a calificat drept „nefondate” măsurile adoptate de România, inclusiv expulzarea.

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