Presa rusă neagă originea dronelor doborâte în România și numește reacția MAE „propagandistică”. Ce spune despre expulzarea ambasadorului rus

Presa rusă a preluat poziția Kremlinului după convocarea ambasadorului Vladimir Lipaev la Ministerul Afacerilor Externe, calificând reacția autorităților române drept „propagandistică” și negând că dronele doborâte după pătrunderea în spațiul aerian al României ar fi de proveniență rusească.
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat de urgență luni, 27 iulie, la Ministerul Afacerilor Externe, în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian românesc din perioada 24-26 iulie.
MAE a anunțat că Armata Română a doborât trei drone care au pătruns neautorizat pe teritoriul național. Potrivit instituției, convocarea diplomatului rus a reprezentat „o reacție fermă” față de aceste incidente.
„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat luni, 27 iulie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe”, a transmis MAE. Ministerul a precizat că violările spațiului aerian au avut loc în intervalul 24-26 iulie.
În timpul întrevederii, ambasadorului rus i-ar fi fost prezentate fragmente ale uneia dintre dronele doborâte pe teritoriul României. Parchetul a confirmat oficial că respectivele componente sunt de proveniență rusească.
Diplomat rus, declarat persona non grata
MAE a mai informat că un membru al misiunii diplomatice ruse de la București a fost declarat persoană inacceptabilă și trebuie să părăsească România în termen de cinci zile.
Agenția rusă TASS a relatat decizia, menționând că România a expulzat un diplomat rus după doborârea celor trei drone. Agenția a subliniat însă că Bucureștiul susține că aparatele erau de origine rusească.
Ministerul român de Externe a transmis, totodată, un protest ferm față de ceea ce a descris drept acțiuni ilegale și iresponsabile. Bucureștiul consideră Federația Rusă singura responsabilă pentru incidentele de securitate produse.
TASS a relatat și că România și-a rechemat ambasadorul de la Moscova pentru consultări, după seria de incidente.
Lipaev: „O manevră propagandistică”
Într-un interviu acordat TASS, Vladimir Lipaev a susținut că convocarea sa la MAE reprezintă „o punere în scenă propagandistică”. Diplomatul rus a afirmat că demersul Bucureștiului urmărește să împiedice atacurile rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre și Marea Neagră.
„Este clar că aceasta este o manevră propagandistică”, a declarat Lipaev. El a acuzat România că nu ar fi prezentat parametri tehnici de zbor sau dovezi concrete care să permită identificarea dronelor.
Ambasadorul rus a mai susținut că expulzarea unui angajat al ambasadei nu va rămâne fără răspuns din partea Moscovei. De asemenea, el a afirmat că România ar fi fost avertizată asupra riscului unei escaladări a confruntării cu Federația Rusă.
„Rusia nu a trimis și nu trimite drone de luptă către ținte situate pe teritoriul României, iar orice speculație pe această temă este complet nefondată”, a transmis Lipaev.
Platforma EUvsDisinfo, instrument al Serviciului European de Acțiune Externă pentru combaterea dezinformării, arată că ecosistemul mediatic pro-Kremlin promovează narațiunea potrivit căreia originea dronelor ar fi „necunoscută”.
EUvsDisinfo indică inclusiv relatări ale postului RT și apreciază că această tactică este utilizată frecvent pentru a crea confuzie și pentru a evita asumarea responsabilității în cazul incidentelor de securitate de la granița estică a NATO.
Afirmațiile Moscovei sunt contrazise de concluziile autorităților române. Ministerul Apărării Naționale și Parchetul General au confirmat că dronele care au pătruns în spațiul aerian al României sunt de fabricație rusească.
De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, fragmente de drone de tip Shahed au ajuns în repetate rânduri pe teritoriul României, mai ales în județele Tulcea și Galați. Incidentele au determinat emiterea de mesaje RO-Alert și ridicarea avioanelor de luptă ale Forțelor Aeriene Române.