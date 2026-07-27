Presa rusă neagă originea dronelor doborâte în România și numește reacția MAE „propagandistică”. Ce spune despre expulzarea ambasadorului rus

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 19:39

Presa rusă a preluat poziția Kremlinului după convocarea ambasadorului Vladimir Lipaev la Ministerul Afacerilor Externe, calificând reacția autorităților române drept „propagandistică” și negând că dronele doborâte după pătrunderea în spațiul aerian al României ar fi de proveniență rusească.

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