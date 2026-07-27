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Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu, avertisment dur în fața unei posibile crize a carburanților: Guvernul n-a făcut mai nimic, spre deosebire de Bulgaria
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a avertizat că România se află nepregătită în situația de criză provocată de avarierea conductei transcaspice, care aduce o cantitate semnificativă din petrolul consumat de rafinăriile autohtone. Politicianul a arătat că au trecut foarte multe luni în care Guvernul nu a făcut niciun demers, spre deosebire de Bulgaria, în legătură cu rafinăria Lukoil.
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