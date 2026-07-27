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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu, avertisment dur în fața unei posibile crize a carburanților: Guvernul n-a făcut mai nimic, spre deosebire de Bulgaria

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 19:12

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a avertizat că România se află nepregătită în situația de criză provocată de avarierea conductei transcaspice, care aduce o cantitate semnificativă din petrolul consumat de rafinăriile autohtone. Politicianul a arătat că au trecut foarte multe luni în care Guvernul nu a făcut niciun demers, spre deosebire de Bulgaria, în legătură cu rafinăria Lukoil.

Principala sursă de țiței pentru cea mai mare rafinărie din țară, conducta transcaspică, a fost avariată, deși România ar fi fost direct interesată să se opună acestui lucru. Vă avertizez că au trecut foarte multe luni în care Guvernul României nu a făcut niciun demers, spre deosebire de Bulgaria, legat de rafinăria Lukoil.

Și, în al treilea rând, mecanismul instituit azi e cu acțiune limitată. Acciza nu poate fi scăzută oricât de mult. Cu curajul de a privi reducerea de TVA mai mult decât o reducere de acciză, cred că am fi putut să compensăm acest lucru, a declarat Peiu de la tribuna Parlamentului.

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